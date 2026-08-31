Cagliari-Inter moviola, Cesari non ci sta: “Faccio fatica a capire la scelta dell’arbitro”

Alti e bassi per Fabbri nella seconda giornata di serie A ed anche il Var si mantiene sulla linea di non intervenire praticamente mai. Giuste le tre ammonizioni ma forse ce ne stava anche qualche altra a prescindere dal rigore negato ai nerazzurri. Vediamo cos’è successo all’Unipol Domus.
- Cagliari-Inter, i casi da moviola
- Il rigore negato
- La moviola di Cesari
- Chi è l’arbitro Fabbri
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito tre giocatori
Cagliari-Inter, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 9′ il gol di Calhanoglu che sorprende Caprile e si infila nell’angolino. Primo giallo al 14′, è per Akanji, reo di aver trattenuto vistosamente Maldini a centrocampo. Al 29′ su cross di Bastoni c’è Pio Esposito marcato e trattenuto in area da Obert e Rodriguez, il pallone carambola anche sul braccio di Obert, l’arbitro lascia correre. Al 46′ l’arbitro non vede un netto pestone di Adopo ai danni di Calhanoglu, rimasto dolorante e obbligato a ricevere cure mediche.
Il rigore negato
Le proteste maggiori sono per una spinta di Obert a Lautaro che stava per colpire di testa e viene sbilanciato ma arbitro e Var restano in silenzio. Al 55′ Pio Esposito salta Deiola e viene steso dal capitano isolano: solo giallo, mancano tutti i requisiti per l’espulsione diretta. All’87’ ammonito Carlos per un fallo ai danni di Stones. Dopo il recupero finisce col successo dell’Inter per 1-0.
La moviola di Cesari
Sui casi dubbi della gara a fare chiarezza è Graziano Cesari. A Pressing l’esperto di Mediaset si sofferma sul rigore chiesto dall’Inter: “Vedete c’è un cross di Dimarco per la testa di Lautaro, c’è una spinta di Obert che non ha possibilità di prendere il pallone, per l’arbitro – ben posizionato – non c’è niente. Io faccio fatica a comprendere questa cosa, c’è una spinta a un giocatore in vantaggio e in elevazione, per me era rigore, ripeto faccio fatica”.
Chi è l’arbitro Fabbri
Michael Fabbri, la scelta per Cagliari-Inter è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene due anni fa nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. L’anno aveva diretto tra le altre Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove era stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Como-Napoli.
I precedenti tra le due squadre
Le due squadre si erano affrontate 89 volte: 46 vittorie nerazzurre, mentre i sardi avevano ottenuto 14 successi, 29 i pareggi.
L’arbitro ha ammonito tre giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Vecchi con IV Ufficiale La Penna, al VAR Aureliano e all’AVAR Paterna, l’arbitro del match ha ammonito Akanji, Deiola, Carlos