Cagliari-Inter, moviola: cos’ha visto l’arbitro sul rigore su Thuram? Mancano troppi gialli

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Cagliari-Inter – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Piccinini con Cagliari e Inter

Erano dodici i precedenti di Piccinini con il Cagliari con uno score di una vittoria (2-1 al Chievo nella stagione 2018/2019), due pareggi (1-1 con l’Udinese nel 2020/2021 e il 2-2 con la Juventus nel 2023/2024) e nove sconfitte. Due le gare dirette nella scorsa stagione da Piccinini con protagonisti i rossoblù, entrambe terminate 1-0 in favore dei padroni di casa, la Fiorentina a dicembre 2024 e la Roma a marzo 2025. Erano invece sei gli incontri diretti dal fischietto romagnolo dell’Inter, con uno score di cinque vittorie e un pareggio.

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Moro con Massimi IV uomo, Doveri al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonito 2 giocatori: Carlos Augusto, Barella.

Cagliari-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ Mkhitaryan va a terra dopo uno scontro di gioco con Mina: fa bene Piccinini a lasciar correreAl 15′ Carlos Augusto tampona alle spalle Belotti all’altezza dei 30 metri dalla porta dell’Inter. Piccinini concede la punizione senza sanzionare con il giallo il brasiliano. Al 33′ Thuram viene anticipato in area del Cagliari da Mina e il francese colpisce con un pestone all’altezza della caviglia il difensore colombiano. Piccinini fischia la punizione, ma manca il cartellino giallo per il giocatore dell’Inter.

Il primo giallo arriva prima del riposo ed è per Carlos Augusto per comportamento antisportivo: il terzino infatti dà un calcetto a un pallone che stava per finire in campo dopo aver sbattuto contro i tabelloni pubblicitari.

Al 54′ Piccinini grazia Akanji che si lascia andare ad una plateale protesta nei suoi confronti per una presunta trattenuta di Folorunsho ai suoi danni. Al 57′ protesta l’Inter per un contatto tra Luperto e Thuram nell’area del Cagliari senza che l’arbitro conceda il rigore ai nerazzurri. Contatto che c’è, il difensore rossoblù impatta sull’attaccante francese. Al 59′ ammonito Barella che ferma con uno sgambetto Felici poco dopo la metà campo. Si salvano dal giallo invece poco dopo prima Lautaro e poi Calhanoglu. Dopo il recupero Cagliari-Inter finisce 0-2.