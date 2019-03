Cagliari-Inter, probabili formazioni

L'Inter vuole riprendere subito la sua corsa per la qualificazione alla Champions League dopo il pareggio con polemica della scorsa settimana a Firenze. I nerazzurri, sempre alle prese con il caso Icardi, anticipano a Cagliari con l'obiettivo di mantenere a distanza Milan e Roma, che si stanno avvicinando pericolosamente al terzo posto occupato dalla squadra di Spalletti.

Il Cagliari dopo quattro ko nelle ultime cinque partite è affamato di punti salvezza. Maran si affiderà in attacco a Pavoletti, sostenuto da Joao Pedro e Barella. In difesa ballottaggio Padoin-Srna, a centrocampo Cigarini con Faragò e Ionita. Si rivede in panchina Thereau.

Spalletti senza Icardi schiera ancora Lautaro Martinez come unica punta, alle sue spalle giostreranno Politano, Nainggolan e Perisic. Vecino in vantaggio su Gagliardini, sulle fasce Cedric e Dalbert insidiano D'Ambrosio e Asamoah.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Leverbe, Cacciatore, Srna, Lykogiannis, Oliva, Romagna, Bradaric, Verde, Despodov, Thereau. Allenatore: Maran.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Cedric, Miranda, Ranocchia, Dalbert, Joao Mario, Gagliardini, Borja Valero, Candreva, Salcedo. Allenatore: Spalletti

SPORTAL.IT | 01-03-2019 08:15