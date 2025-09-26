Cagliari-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Cagliari e Inter si affrontano alla Unipol Domus di Cagliari sabato 27 settembre 2025 alle 20:45, gara valida per la quinta giornata di Serie A 2025-26. I sardi arrivano al match al settimo posto con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; gol fatti 5, subiti 3), i nerazzurri sono decimi a quota 6 (2 vittorie e 2 sconfitte; gol fatti 11, subiti 7). Atmosfera calda in Sardegna.
- Probabili formazioni di Cagliari-Inter
- Gli indisponibili di Cagliari-Inter
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cagliari-Inter
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Cagliari e Inter
- Dove vedere Cagliari-Inter in tv o in streaming
Probabili formazioni di Cagliari-Inter
Il Cagliari dovrebbe confermare un 4-3-2-1 solido: in porta Caprile, linea a quattro con Palestra, Mina, Luperto e Obert; in mezzo regia a Prati con il dinamismo di Deiola e Adopo. Sulla trequarti, Folorunsho ed Esposito potrebbero sostenere Belotti, reduce da una doppietta. Occhio alle assenze di Radunovic, Zappa e Luvumbo, che riducono le rotazioni sulle fasce e davanti.
L’Inter si orienterebbe verso il 3-5-2: Akanji, Acerbi e Bastoni dietro; sulle corsie Dumfries e Dimarco, in mezzo Barella e Calhanoglu con Sucic opzione di qualità. Davanti Thuram dovrebbe guidare l’attacco, con Esposito possibile partner; Lautaro resta carta pesante dalla panchina, ma non si esclude un impiego dall’inizio.
- Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Belotti.
- Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.
Gli indisponibili di Cagliari-Inter
- Cagliari – Infortunati: Radunovic (infortunio al polpaccio), Zappa (infortunio alla coscia), Luvumbo (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Inter – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Cagliari in crescita con 7 punti in quattro gare, Inter altalenante ma con grande produzione offensiva.
|Cagliari
|x
|ko
|ok
|ok
|Inter
|ok
|ko
|ko
|ok
- Cagliari
Cagliari-Fiorentina 1-1; Napoli-Cagliari 1-0; Cagliari-Parma 2-0; Lecce-Cagliari 1-2.
- Inter
Inter-Torino 5-0; Inter-Udinese 1-2; Juventus-Inter 4-3; Inter-Sassuolo 2-1.
L’arbitro di Cagliari-Inter
Direzione affidata a Piccinini, assistenti Mastrodonato e Moro, IV Massimi, VAR Doveri, AVAR Gariglio. Nella stagione in corso, Marco Piccinini ha diretto 1 gara di Serie A: 0 rigori concessi, 4 ammonizioni, 1 espulsione e 30 falli sanzionati. Fischietto esperto e tendenzialmente lineare nella gestione dei cartellini.
- Arbitro: Piccinini
- Assistenti: Mastrodonato – Moro
- IV: Massimi
- VAR: Doveri
- AVAR: Gariglio
Statistiche interessanti
La tradizione recente strizza l’occhio all’Inter, che nelle ultime stagioni ha fatto la voce grossa contro il Cagliari, specialmente in Sardegna. I nerazzurri arrivano alla gara con numeri offensivi importanti, ma hanno anche lasciato punti per strada. In casa, la formazione rossoblù ha ritrovato compattezza e ripartenze efficaci: il momento di Belotti, pimpante e incisivo, è un segnale da non sottovalutare. Dall’altra parte, profondo il ventaglio di soluzioni dell’Inter: le catene esterne con Dumfries e Dimarco, la qualità in regia di Calhanoglu e gli strappi di Thuram restano armi potenzialmente decisive. E occhio ai precedenti: il feeling di Lautaro con la porta rossoblù è storicamente altissimo, un fattore che potrebbe pesare anche a gara in corso.
- L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide di Serie A col Cagliari (12V, 2N), con 39 gol segnati nel periodo; unico acuto sardo nel 2019.
- In Sardegna i nerazzurri hanno vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari, comprese le cinque più recenti; cercano il terzo clean sheet esterno di fila nel confronto.
- Il Cagliari ha centrato due vittorie di fila in campionato e sogna il tris che manca da aprile 2021.
- Avvio positivo dei sardi: 7 punti in 4 gare come nel 2011/12; possono restare imbattuti in 4 delle prime 5 per la quarta volta nelle ultime 32 stagioni.
- L’Inter ha vinto solo 3 delle ultime 10 trasferte di A (3N, 4P): trend in altalena dopo una lunga serie di successi fuori casa.
- Cagliari squadra con più punti in rimonta (4) fin qui; l’Inter è quella che ne ha persi di più da situazione di vantaggio (6).
- Belotti è tornato a ruggire: dopo la doppietta col Lecce può timbrare per due gare di fila in A come non accadeva da febbraio 2022.
- Bestia nera: Lautaro ha segnato 11 reti in 11 sfide al Cagliari, in gol nelle ultime cinque contro i sardi.
- Impatto da top: dal 2021/22 Dimarco è il difensore più coinvolto in gol in A (35 partecipazioni): è in serie aperta tra assist e reti.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Inter
Possesso palla sbilanciato: Inter al 61,3%, Cagliari al 44%. Nerazzurri più produttivi (11 gol a 5) e con maggiore precisione di passaggio (89,1% vs 81,3%), ma i sardi tengono bene dietro (3 gol subiti contro 7) e capitalizzano sulle palle inattive. Tiri totali 57 a 42 per l’Inter, nello specchio 23 a 18. Entrambe hanno già timbrato un clean sheet: equilibrio che promette una gara tattica e intensa.
|Cagliari
|Inter
|Partite giocate
|4
|4
|Gol segnati
|5
|11
|Gol subiti
|3
|7
|Tiri totali
|42
|57
|Tiri nello specchio
|18
|23
|Precisione tiro (%)
|42,86
|40,35
|Possesso palla (%)
|44,0
|61,3
|Precisione passaggi (%)
|81,26
|89,11
|Clean sheet
|1
|1
|Ammonizioni
|11
|5
Dove vedere Cagliari-Inter in tv o in streaming
• Partita: Cagliari-Inter
• Data: sabato 27 settembre 2025
• Orario: 20:45
• TV/Streaming: DAZN, Sky (Sky Sport 1)
• Luogo: Cagliari
• Stadio: Unipol Domus
Cagliari-Inter è trasmessa in diretta su DAZN e su Sky (Sky Sport 1) a partire dalle 20:45.
