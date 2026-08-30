Cagliari-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Inter di Serie A 2026-27, 2a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

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Cagliari–Inter accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca all’Unipol Domus domenica 30 agosto 2026 alle 20.45. Avvio sprint per i rossoblù, ma contro i nerazzurri è un test probante. Una sfida che profuma di grande occasione: i sardi cercano conferme dopo Parma, l’Inter vuole dare continuità al poker sul Monza e marcare subito il passo in alta classifica.

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Probabili formazioni di Cagliari-Inter

A poche ore dal via, il Cagliari potrebbe riproporre il 4-3-2-1 che ha fruttato tre punti all’esordio: spazio a un blocco solido dietro e qualità tra le linee, con Maldini e Fazzini a supporto. Le assenze di Idrissi e Trepy restringono le rotazioni sulle corsie, ma Winks e Romano dovrebbero dare equilibrio e gamba. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: catena sinistra di spinta con Dimarco, rifinitura affidata a Çalhanoglu e Zielinski, mentre davanti si va verso Esposito con Martínez. In retroguardia, opzione Akanji accanto a Bisseck e Bastoni. Tra gli indisponibili nerazzurri figura Spence; nessuno squalificato al momento.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy.

(4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy. Inter (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Martínez.

Gli indisponibili di Cagliari-Inter

Qualche grana per il Cagliari sulle fasce difensive e nel reparto offensivo allunga la coperta delle rotazioni, ma la struttura base resta intatta. L’Inter arriva con una defezione in difesa, senza squalifiche: la profondità della rosa attenua l’impatto e mantiene alte le opzioni sugli esterni e tra le linee. Situazione monitorata fino all’ultimo per eventuali recuperi last minute.

Cagliari – Infortunati: Idrissi (rottura del legamento crociato del ginocchio), Trepy (condizione medica). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (rottura del legamento crociato del ginocchio), (condizione medica). Squalificati: nessuno. Inter – Infortunati: Spence (problema non specificato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Cagliari ha iniziato con il colpo esterno a Parma e una porta inviolata; l’Inter ha esordito travolgendo il Monza con quattro reti e segnali confortanti dalla catena di sinistra e dai centrocampisti offensivi. Indizi contrastanti: rossoblù compatti e verticali, nerazzurri fluidi e spietati sotto porta.

Cagliari

Parma–Cagliari 0-1

Inter

Inter–Monza 4-1

L’arbitro di Cagliari-Inter

Dirige Fabbri, assistenti Vecchi e CeccON; IV ufficiale La Penna, VAR Aureliano, AVAR Paterna. In avvio di stagione non sono ancora disponibili statistiche consolidate per il 2026-27: focus quindi sulla gestione dei duelli in mezzo e sui contatti in area, con supporto VAR pronto nelle situazioni borderline.

Informazioni interessanti

La sfida tra Cagliari e Inter arriva con storie incrociate: dominio recente dei nerazzurri nei confronti diretti e uno score realizzativo imponente, ma anche un Cagliari ringalluzzito dall’esordio vincente e dalla spinta dell’Unipol Domus. Occhio a Martínez, autentica bestia nera dei sardi, e alla nuova linfa a centrocampo con Çalhanoglu e Zielinski subito a bersaglio. I rossoblù, però, hanno mostrato aggressione alta e recuperi offensivi, marchio di fabbrica che potrebbe spezzare il palleggio interista. Curiosità storiche e trend recenti disegnano un equilibrio solo apparente: i precedenti pendono forte dalla parte nerazzurra, ma il momento psicologico dei sardi e l’avvio in trasferta spesso complicato per l’Inter lasciano aperto lo scenario di una gara tattica, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi.

L’ Inter ha fatto sue nove delle ultime 10 sfide con il Cagliari in Serie A, segnando a raffica: 26 reti nel parziale.

ha fatto sue nove delle ultime 10 sfide con il in Serie A, segnando a raffica: 26 reti nel parziale. Nerazzurri regina dei gol contro i rossoblù: 160 in A; solo il Milan vanta più vittorie complessive sui sardi.

vanta più vittorie complessive sui sardi. Striscia nera per il Cagliari in casa: sei ko di fila con l’ Inter , ultime tre senza gol all’attivo.

in casa: sei ko di fila con l’ , ultime tre senza gol all’attivo. Il Cagliari arriva da tre successi di fila in A (tra fine 2025-26 e l’esordio), soglia che non supera dal 2012.

arriva da tre successi di fila in A (tra fine 2025-26 e l’esordio), soglia che non supera dal 2012. L’ Inter nelle ultime sei trasferte dello scorso campionato ha mancato il successo in quattro occasioni; e nelle prime trasferte delle ultime due stagioni non ha vinto.

nelle ultime sei trasferte dello scorso campionato ha mancato il successo in quattro occasioni; e nelle prime trasferte delle ultime due stagioni non ha vinto. Esordio col botto per i rossoblù: primo successo inaugurale dal 2013; vincere anche la seconda sarebbe evento rarissimo nella loro storia.

Pressione alta: 11 recuperi offensivi del Cagliari alla 1ª; l’ Inter solo tre, dato in controtendenza rispetto alla scorsa stagione.

alla 1ª; l’ solo tre, dato in controtendenza rispetto alla scorsa stagione. Romano ha deciso la gara d’esordio: tra i sardi, in pochi hanno segnato nelle prime due presenze in A (da Foggia a Borriello e Melchiorri ).

ha deciso la gara d’esordio: tra i sardi, in pochi hanno segnato nelle prime due presenze in A (da a e ). Lautaro Martínez ha 12 gol in 12 precedenti contro il Cagliari : tra i migliori score storici contro i sardi.

ha 12 gol in 12 precedenti contro il : tra i migliori score storici contro i sardi. Centrocampo con il vizio del gol: alla 1ª hanno segnato sia Çalhanoglu sia Zielinski; obiettivo doppietta nelle prime due uscite.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Inter

L’Inter parte fortissimo: 4 gol fatti e il 70% di possesso, 10 tiri con un notevole 40% di conversione. Il Cagliari risponde con pragmatismo: 1-0 esterno, 53% di possesso, 11 tiri prodotti e 13 concessi ma con Caprile subito in clean sheet. I nerazzurri palleggiano e rifiniscono con costanza, i rossoblù scelgono tempi giusti per verticalizzare e colpire da fuori.

Giocatori: per il Cagliari a segno Romano (1), assist di Adopo (1); ammoniti Fazzini e Zé Pedro (1 a testa); clean sheet Caprile (1). Per l’Inter hanno già timbrato Zielinski, Çalhanoglu, Bisseck e Esposito (1 gol ciascuno), top assist Diouf (2); ammoniti Çalhanoglu e Martínez (1 a testa); nessun clean sheet per J. Martínez (0). Nessun rosso finora per entrambe.

Cagliari Inter Partite giocate 1 1 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 0 Gol fatti 1 4 Gol subiti 0 1 Possesso palla (%) 53.0 70.0 Tiri totali 11 10 Tiri in porta 5 5 Tiri concessi 13 7 Precisione passaggi (%) 89.54 88.58 PPDA 11.2 12.2 Clean sheet 1 0 Cartellini gialli 2 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Inter? Domenica 30 agosto 2026 alle ore 20.45. Dove si gioca Cagliari-Inter? Allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Inter? L’arbitro è Fabbri, assistenti Vecchi e Ceccon; IV La Penna; VAR Aureliano; AVAR Paterna.