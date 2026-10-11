Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Conceicao, Woltemade e Sarr

La Juventus fa visita al Cagliari in una sfida di Serie A che mette alla prova le ambizioni dei bianconeri e la capacità dei rossoblù di confermare quanto di buono mostrato finora. Per Luciano Spalletti è il momento di definire le scelte iniziali, con alcune indicazioni importanti soprattutto in attacco e a centrocampo. Le formazioni ufficiali delineano un 4-2-3-1 per entrambe le squadre, con Kolo Muani riferimento offensivo dei torinesi e un terzetto alle sue spalle chiamato a creare occasioni. Sul fronte opposto, Fabio Pisacane affida a Mendy il compito di guidare il reparto avanzato, sostenuto dalla qualità di Fazzini e Maldini. Tra le indicazioni più interessanti in casa bianconera ci sono le presenze dal primo minuto di Francisco Conceicao e Alajbegovic, mentre Sarr e Woltemade non figurano nell’undici titolare comunicato.
- Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali
- Spalletti punta su Conceicao e Alajbegovic
- McKennie e Douglas Luiz in mediana, Celik in difesa
- Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus
Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali
Il Cagliari si presenta alla sfida con un 4-3-2-1, modulo che permette di proteggere la difesa e sfruttare la qualità dei giocatori offensivi alle spalle della punta. Tra i pali c’è Caprile, con Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert a comporre la linea arretrata. In mediana spazio ad Adopo, Winks e Romano, chiamati a garantire equilibrio e sostegno alla manovra. Sulla trequarti agiscono Fazzini e Maldini, incaricati di accompagnare Mendy, scelto come riferimento centrale dell’attacco. La squadra di Pisacane punta così a mettere in difficoltà la Juventus attraverso il movimento tra le linee e la capacità di attaccare gli spazi, senza rinunciare alla compattezza necessaria per contenere le iniziative avversarie.
Spalletti punta su Conceicao e Alajbegovic
La Juventus risponde con il 4-2-3-1 e alcune scelte significative nel reparto offensivo. Conceicao parte dal primo minuto sulla fascia, mentre Nico Gonzalez e Alajbegovic completano il terzetto alle spalle di Kolo Muani con Woltemade ancora in panchina. Il francese avrà il compito di finalizzare il lavoro dei compagni e di offrire un riferimento per le combinazioni centrali. Alle sue spalle, i tre giocatori offensivi dovranno garantire velocità, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri. La scelta di Alajbegovic dall’inizio è una delle indicazioni più interessanti dell’undici bianconero, mentre Conceicao avrà l’occasione di incidere con le sue accelerazioni e il dribbling. Spalletti cerca così una squadra capace di alternare il gioco sulle corsie esterne agli inserimenti centrali.
McKennie e Douglas Luiz in mediana, Celik in difesa
A centrocampo la Juventus si affida a McKennie e Douglas Luiz, chiamati a dare sostanza alla manovra e a garantire copertura davanti alla difesa. Il loro contributo sarà importante per gestire il possesso e limitare le ripartenze del Cagliari, soprattutto quando i giocatori offensivi si spingeranno in avanti. Ancora panchina per Sarr. La linea arretrata vede Kalulu e Bremer al centro del progetto difensivo, affiancati da Kelly e Celik. Davanti al portiere Vicario, il reparto dovrà mantenere le distanze e prestare attenzione ai movimenti di Mendy e agli inserimenti di Fazzini e Maldini. La Juventus punta quindi su una struttura equilibrata, con una coppia centrale di esperienza e due esterni chiamati a contribuire sia alla fase difensiva sia alla costruzione dell’azione. Resta fuori Cambiaso.
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus
Queste le scelte iniziali dei due allenatori per la sfida di campionato.
- Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.
- Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.