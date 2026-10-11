Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Conceicao, Woltemade e Sarr

I bianconeri fanno visita a un Cagliari che vuole sfruttare il fattore campo. Spalletti sceglie Alajbegovic e Nico Gonzalez sulla trequarti, con Kolo Muani al centro dell’attacco.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus fa visita al Cagliari in una sfida di Serie A che mette alla prova le ambizioni dei bianconeri e la capacità dei rossoblù di confermare quanto di buono mostrato finora. Per Luciano Spalletti è il momento di definire le scelte iniziali, con alcune indicazioni importanti soprattutto in attacco e a centrocampo. Le formazioni ufficiali delineano un 4-2-3-1 per entrambe le squadre, con Kolo Muani riferimento offensivo dei torinesi e un terzetto alle sue spalle chiamato a creare occasioni. Sul fronte opposto, Fabio Pisacane affida a Mendy il compito di guidare il reparto avanzato, sostenuto dalla qualità di Fazzini e Maldini. Tra le indicazioni più interessanti in casa bianconera ci sono le presenze dal primo minuto di Francisco Conceicao e Alajbegovic, mentre Sarr e Woltemade non figurano nell’undici titolare comunicato.

Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali

Il Cagliari si presenta alla sfida con un 4-3-2-1, modulo che permette di proteggere la difesa e sfruttare la qualità dei giocatori offensivi alle spalle della punta. Tra i pali c’è Caprile, con Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert a comporre la linea arretrata. In mediana spazio ad Adopo, Winks e Romano, chiamati a garantire equilibrio e sostegno alla manovra. Sulla trequarti agiscono Fazzini e Maldini, incaricati di accompagnare Mendy, scelto come riferimento centrale dell’attacco. La squadra di Pisacane punta così a mettere in difficoltà la Juventus attraverso il movimento tra le linee e la capacità di attaccare gli spazi, senza rinunciare alla compattezza necessaria per contenere le iniziative avversarie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spalletti punta su Conceicao e Alajbegovic

La Juventus risponde con il 4-2-3-1 e alcune scelte significative nel reparto offensivo. Conceicao parte dal primo minuto sulla fascia, mentre Nico Gonzalez e Alajbegovic completano il terzetto alle spalle di Kolo Muani con Woltemade ancora in panchina. Il francese avrà il compito di finalizzare il lavoro dei compagni e di offrire un riferimento per le combinazioni centrali. Alle sue spalle, i tre giocatori offensivi dovranno garantire velocità, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri. La scelta di Alajbegovic dall’inizio è una delle indicazioni più interessanti dell’undici bianconero, mentre Conceicao avrà l’occasione di incidere con le sue accelerazioni e il dribbling. Spalletti cerca così una squadra capace di alternare il gioco sulle corsie esterne agli inserimenti centrali.

McKennie e Douglas Luiz in mediana, Celik in difesa

A centrocampo la Juventus si affida a McKennie e Douglas Luiz, chiamati a dare sostanza alla manovra e a garantire copertura davanti alla difesa. Il loro contributo sarà importante per gestire il possesso e limitare le ripartenze del Cagliari, soprattutto quando i giocatori offensivi si spingeranno in avanti. Ancora panchina per Sarr. La linea arretrata vede Kalulu e Bremer al centro del progetto difensivo, affiancati da Kelly e Celik. Davanti al portiere Vicario, il reparto dovrà mantenere le distanze e prestare attenzione ai movimenti di Mendy e agli inserimenti di Fazzini e Maldini. La Juventus punta quindi su una struttura equilibrata, con una coppia centrale di esperienza e due esterni chiamati a contribuire sia alla fase difensiva sia alla costruzione dell’azione. Resta fuori Cambiaso.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

Queste le scelte iniziali dei due allenatori per la sfida di campionato.