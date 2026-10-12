Gioco duro e guerra psicologica: il colombiano si conferma una spina nel fianco per tutti gli attaccanti della A. Cosa è successo durante la sfida contro la Juventus

Il Cagliari si conferma la bestia nera della Juventus. Dopo la sconfitta per 1-0 dello scorso gennaio, Spalletti aveva avvertito i suoi della difficoltà della partita ma i bianconeri non sono comunque riusciti a vincere, pareggiando per 1-1. A far rumore, però, non sono stati i gol di Maldini e Kolo Muani, quanto più il nervosismo che ha contraddistinto tutto l’incontro e culminato nel finale con l’espulsioni di entrambi gli allenatori. “Che è successo? Gli ho detto che son bravi, giocano bene e che sanno anche perdere tempo – ha detto Spalletti al termine della partita -. E lui mi ha detto ‘che vuol dire che perdere tempo, quale tempo?’. Poi ci hanno portati via, ma tutto normale”. Rabbia e frustrazione che sono iniziate ben prima del triplice fischio e, in particolare, per colpa di Yerry Mina.

Le reazioni in campo e la rabbia a fine primo tempo: cosa è successo

Ci sono difensori che fanno della pulizia tecnica e dell’anticipo la loro arma migliore e poi ci sono quelli che invece puntano tutto su fisicità e gioco sporco. Yerry Mina fa parte senza ombra di dubbio del secondo gruppo. Durante il primo tempo il difensore del Cagliari è andato spesso al corpo a corpo con gli avversari, provocandoli fisicamente e verbalmente.

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Se da una parte McKennie non ha reagito, dall’altra Douglas Luiz e Sarr hanno deciso di spintonarlo. Comportamenti scorretti da parte del colombiano, che però l’arbitro Mercenaro ha deciso di non punire. Una scelta incomprensibile per Spalletti, che da bordocampo lo ha segnalato in più occasioni al quarto uomo. Come se non bastasse, a fine primo tempo, l’allenatore bianconero ha atteso il difensore all’ingresso del tunnel, indicandolo per rimproverarlo.

Botta e risposta tra Spalletti e Mina: “Dovremmo essere tutelati”

Al termine della partita Spalletti si è lamentato apertamente del comportamento del classe 1994: “Mina come l’anno scorso ci ha portato in giro con i suoi comportamenti, dovremmo essere tutelati qualche volta per qualche atteggiamento. Ma chi vince ha sempre più carattere e più forza. E non puoi certo pensare di andare a incontrare la vittoria se passa, sono io che la determino”. Il difensore colombiano, nonostante tutto tra i migliori in campo, non si è lasciato intimorire e ha risposto: “Io antisportivo in campo? Non ho sentito quello che ha detto Spalletti, io gli ho detto ti voglio bene mister. Faccio il mio calcio e continuo così“.

Dalle accuse di Hojlund a Guardiola: quanti precedenti

Mina non è nuovo a questo tipo di comportamento, anzi. Nel corso della sua carriera sono stanti tantissimi gli attaccanti che lo hanno affrontato e che hanno subito lo stesso trattamento, lamentandosene poi a fine partita. Dopo Cagliari-Napoli dello scorso marzo, ad esempio, Rasmus Hojlund aveva ricevuto un pizzicotto ai capezzoli durante un contrasto e sui social aveva scritto: “Yerry Mina non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a lasciargli fare tutto”.

Stessa sorte era accaduta anche a Osimhen, mentre Marco Giampaolo dopo un Cagliari-Lecce nel gennaio 2025 ha rivelato di aver avvertito i suoi attaccanti di non farsi innervosire dal colombiano: “Non cadete nella trappola di Mina”. Il caso più emblematico resta però quello di Alvaro Morata, che durante Como-Cagliari dell’8 novembre 2025, dopo essere stato ammonito a causa di Mina, ha addirittura chiesto il cambio a Fabregas.

Atteggiamenti che il difensore si porta dietro da tutta la carriera, non soltanto nel corso della sua esperienza al Cagliari. Il 14 maggio 2023, quando ancora giocava nell’Everton, a lamentarsene era stato Pep Guardiola: “Gli ho detto che è abbastanza bravo da evitare questo tipo di cose“. Insomma, tutti avvisati: contro Mina la battaglia è sul campo, certo, ma anche psicologica.