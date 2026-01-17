Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz, Locatelli, Cambiaso le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti recupera alcuni infortunati ma cambia poco la sua Juventus a Cagliari: nelle formazioni ufficiali dovrebbero esserci sia Yildiz, che Locatelli e Cambiaso, tutti in dubbio fino a ieri.
Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali
C’è il Napoli alle porte, ma Luciano Spaletti non sottovaluta il Cagliari e insiste con la Juventus rinata nel gioco e nei risultati nell’ultimo mese di campionato. Nelle formazioni ufficiali della gara di stasera a centrocampo dovrebbe dunque esserci Locatelli, diffidato e in dubbio come partner di Khephren Thuram. Niente riposo anche per Cambiaso, che sarà titolare sulla fascia sinistra di centrocampo, con McKennie sulla destra. Nessuna novità in difesa: davanti a Di Gregorio ci saranno Kalulu, Bremer e Kelly, con il rientrante Gatti che si accomoderà in panchina.
La scelta di Spalletti su Yildiz
In avanti l’altro grande dubbio di Spalletti per la gara di Cagliari: Yildiz era febbricitante giovedì e ieri ha sostenuto solo parte dell’allenamento. Ciò nonostante, il talento turco dovrebbe essere titolare contro il Cagliari, sistemandosi ancora una volta accanto a Miretti alle spalle di David. In panchina, invece, si rivedrà Conceiçao.
Pisacane cambia il Cagliari
Dopo il pesante k.o. di Genova il tecnico del Cagliari Pisacane si copre e contro la Juventus abbandona il 4-3-3 per il 3-5-2. Dalla formazione titolare esce un attaccante, Esposito, e trova spazio un difensore in più: con il rientro di Mina e la conferma di Luperto è Zappa che va a completare il terzetto arretrato, con Palestra e Obert a tutta fascia. In mezzo la diga formata da Adopo e Prati, a Gaetano – al rientro nella formazione titolare – il compito di suggerire per le punte Kilicsoy e Luvumbo.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David