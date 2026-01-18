Cagliari-Juventus, Mina ci ricasca: frasi choc a Bremer, esultanza folle per Pisacane, cosa è successo

Il difensore colombiano torna a infastidire gli avversari in campo: i dettagli dello scontro con Bremer e tutti i precedenti di Yerri Mina.

Vlahovic, Alcaraz, Lautaro, Morata, Zirzkee, Osimhen, Castellanos, Lukaku e da oggi anche Bremer. Questa la lista infinita di “ostaggi” in campo di Yerri Mina, il difensore colombiano dei sardi che provoca tutti e infuoca gli animi. Dai graffi e pizzicotti, in Cagliari-Juventus è toccato al difensore brasiliano Bremer essere vittima di insulti e provocazioni verbali continue. Poi, dulcis in fundo, l’esultanza scatenata del tecnico dei sardi, Fabio Pisacane, al termine della gara vinta per 1-0 contro i bianconeri. La ricostruzione dei fatti accaduti durante la sfida all’Unipol Domus di Cagliari

Le fase dette da Mina a Bremer

Partiamo dalla gara super di Mina, capitano per l’occasione, tra i migliori in campo, indiavolato ma anche malizioso con le frasi a Bremer durante Cagliari-Juventus. Infatti, il difensore colombiano ha ammesso al termine della gara di aver provocato sul campo l’avversario bianconero: “A Bremer parlavo anche in portoghese, gli dicevo che lo mangiavo e cose cosi ma anche lui mi rispondeva.”

E ancora aggiunge Bremer: “Non lo faccio per litigare, parliamo faccia a faccia tra grandi calciatori e professionisti quali siamo. lo parlo sempre in maniera positiva, cerco di andare sempre forte ma non di far male agli alti, nel calcio ci sta. Ogni giorno ci si allena per vincere”.

I precedenti di Yerri Mina con gli avversari

Il difensore del Cagliari è ben noto, infatti, per i suoi atteggiamenti provocatori e molto scorretti nei confronti degli avversari. Ricordiamo gli episodi più emblematici: Lazio-Cagliari (del 5 novembre 2024) e i tanti scontri con la Juventus in cui la vittima prediletta fu Vlahovic.

Nella sfida contro i biancocelesti, Mina si scontrò più volte ad inizio gara con Castellanos con ripetuti falli accompagnati da schiaffetti. Al 33′, il difensore colombiano fu espulso e Castellanos mostrò all’arbitro i graffi delle unghie ricevuti sulla sua pelle. Nella sfida del 6 ottobre 2024, contro la Juventus, il difensore del Cagliari puntò per tutta la gara il serbo Vlahovic che in campo fu vittima di tantissimi falli e provocazioni. Stesso destino per Osimhen e Zirzkee che furono vittima di pizzichi durissimi, con tanto di strizzata, sui capezzoli del petto.

L’esultanza di Pisacane al 90′

Al termine di Cagliari-Juventus, il tecnico dei sardi è esploso in un’esultanza scatenata, spiegata così: “C’è quello che ho passato negli ultimi giorni, la mia voglia di non deludere un popolo, di far felice un’intera regione. Il Cagliari è presente in tutta la regione, in giro per il mondo, siamo molto sostenuti. La pazienza che hanno avuto nel periodo in cui non vincevamo per me è significativa, questo mi rende doppiamente riconoscente nei loro confronti”.

