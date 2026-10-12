Cagliari-Juventus, moviola: nervi, proteste e rissa, Cesari rivela cosa rischiano Spalletti e Pisacane

La prova dell’arbitro Marcenaro all’Unipol Stadium in serie A analizzata ai raggi X dall'esperto di Mediaset, il fischietto ligure ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova convincente di Marcenaro che ha il solo difetto di aver tollerato qualche volta un gioco troppo duro, contribuendo ad accendere così gli animi con la rissa nel finale tra i due allenatori. Vediamo cosa è successo all’Unipol Domus.

Cagliari-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 17′, è per McKennie che entra in scivolata in ritardo su Romano. Regolare al 19′ il gol di Maldini. Al 45′ ammonito Rodriguez che stende Nico Gonzalez. Dopo il duplice fischio al 45′ Spalletti si avvicina a Mina e gli fa una ramanzina, rimproverando il difensore del Cagliari per la sua interpretazione troppo ruvida del gioco.

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Finale rovente

Valido all’81’ il pari di Kolo Muani. All’82’ giallo per Deiola per fallo su Kolo Muani. Dopo il recupero finisce 1-1 ma c’è un terzo tempo da dimenticare, con un confronto acceso in campo a fine gara tra i due tecnici, che arrivano molto vicini. Volano parole grosse, l’arbitro estrae per entrambi il rosso.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sulla rissa finale è il talent di Mediaset , Graziano Cesari, che a Pressing su Canale 5 dice: “Bisogna vedere il referto dell’arbitro, è chiaro che in questa situazione preferirei una sanzione economica con l’avvertimento che se ti comporti di nuovo così vieni squalificato, quindi multa più diffida ma non possiamo tollerare questi episodi”.

Chi è l’arbitro Marcenaro

Matteo Marcenaro, la scelta per Cagliari-Juve, è al suo sesto anno come arbitro di Serie A e due stagioni fa è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Lazio-Milan.

I precedenti con le due squadre

Erano sei gli incroci tra Marcenaro e il Cagliari tutti in Serie A, con il bilancio di 2 pareggi e 4 sconfitte. Tre gli incroci con la Juventus con un bilancio di due vittorie (contro Parma e Como) e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Lo Cicero con Doveri IV uomo, Camplone al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito McKennie, Rodriguez, Deiola.