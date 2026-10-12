Cagliari-Juventus, moviola: nervi, proteste e rissa, Cesari rivela cosa rischiano Spalletti e Pisacane

Prova convincente di Marcenaro che ha il solo difetto di aver tollerato qualche volta un gioco troppo duro, contribuendo ad accendere così gli animi con la rissa nel finale tra i due allenatori. Vediamo cosa è successo all’Unipol Domus.
- Cagliari-Juve, i casi da moviola
- Finale rovente
- La moviola di Cesari
- Chi è l’arbitro Marcenaro
- I precedenti con le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Cagliari-Juve, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 17′, è per McKennie che entra in scivolata in ritardo su Romano. Regolare al 19′ il gol di Maldini. Al 45′ ammonito Rodriguez che stende Nico Gonzalez. Dopo il duplice fischio al 45′ Spalletti si avvicina a Mina e gli fa una ramanzina, rimproverando il difensore del Cagliari per la sua interpretazione troppo ruvida del gioco.
Finale rovente
Valido all’81’ il pari di Kolo Muani. All’82’ giallo per Deiola per fallo su Kolo Muani. Dopo il recupero finisce 1-1 ma c’è un terzo tempo da dimenticare, con un confronto acceso in campo a fine gara tra i due tecnici, che arrivano molto vicini. Volano parole grosse, l’arbitro estrae per entrambi il rosso.
La moviola di Cesari
A fare chiarezza sulla rissa finale è il talent di Mediaset , Graziano Cesari, che a Pressing su Canale 5 dice: “Bisogna vedere il referto dell’arbitro, è chiaro che in questa situazione preferirei una sanzione economica con l’avvertimento che se ti comporti di nuovo così vieni squalificato, quindi multa più diffida ma non possiamo tollerare questi episodi”.
Chi è l’arbitro Marcenaro
Matteo Marcenaro, la scelta per Cagliari-Juve, è al suo sesto anno come arbitro di Serie A e due stagioni fa è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A Lazio-Milan.
I precedenti con le due squadre
Erano sei gli incroci tra Marcenaro e il Cagliari tutti in Serie A, con il bilancio di 2 pareggi e 4 sconfitte. Tre gli incroci con la Juventus con un bilancio di due vittorie (contro Parma e Como) e un pareggio.
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Lo Cicero con Doveri IV uomo, Camplone al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito McKennie, Rodriguez, Deiola.