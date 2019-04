Cagliari-Juventus, probabili formazioni

Tocca a . Se non ci saranno sorprese la giovane punta della Juventus guiderà l'attacco bianconero a Cagliari e andrà a caccia del suo quarto gol nelle ultime quattro partite giocate tra Juve e Nazionale. In vista della sfida contro il Cagliari, Massimiliano Allegri deve rinunciare a Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Khedira, Cuadrado, Spinazzola e Barzagli. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Alex Sandro, in difesa riposerà Chiellini e si rivedrà Caceres. A centrocampo Pjanic confermato con Emre Can e Bentancur ai suoi fianchi.

4-3-1-2 confermato per i sardi, con Barella dietro a Joao Pedro e Pavoletti. A centrocampo due posti per Faragò, Ionita, Padoin e Deiola. Titolare Cigarini.

Cagliari-Juventus, ore 21

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Caceres, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Kean, Mandzukic.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 12:15