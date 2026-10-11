Cagliari-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Cagliari-Juventus, 6ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche.

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Cagliari–Juventus è una sfida d’alta classifica della 6ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari. I rossoblù sono quarti con 12 punti: 4 vittorie, nessun pareggio, una sconfitta, 5 gol segnati e 2 subiti. Bianconeri sesti a quota 10, con 3 successi, un pari e un ko, 8 reti fatte e 4 incassate. Un confronto dal profumo europeo: i sardi cercano conferme dopo un avvio sorprendente, gli ospiti puntano al sorpasso e a rilanciare le proprie ambizioni.

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Probabili formazioni di Cagliari-Juventus

Il Cagliari dovrebbe orientarsi sul 4-2-3-1, con Caprile tra i pali e Mina–Rodríguez a presidiare il centro della difesa. Romano e Winks potrebbero garantire equilibrio, lasciando a Maldini il compito di accendere la manovra dietro Mendy, affiancato sulla trequarti da Adopo e Fazzini. Le assenze offensive ridurrebbero le alternative. La Juventus andrebbe verso il 3-4-2-1: Kalulu, Bremer e Lucumí dovrebbero proteggere Vicario. Senza Locatelli e Thuram, si profila una mediana con Sarr e Douglas Luiz, mentre McKennie e Cambiaso potrebbero occupare le corsie. Davanti, González e Conceição dovrebbero sostenere Kolo Muani; Zhegrova resterebbe un’opzione per cambiare passo. Non risultano squalificati segnalati.

I probabili undici, con i giocatori di ciascuna linea elencati da destra verso sinistra:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile ; Zé Pedro , Mina , Rodríguez , Obert ; Romano , Winks ; Adopo , Maldini , Fazzini ; Mendy .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; González, Conceição; Kolo Muani.

Cagliari: l’infografica della probabile formazione.

Juventus: l’infografica della probabile formazione.

Gli indisponibili di Cagliari-Juventus

Le assenze incidono soprattutto sulle possibilità di rotazione. Il Cagliari deve rinunciare a Felici, Omoruyi Benjamin e Trepy nel reparto offensivo, oltre a Idrissi in difesa e Sherri tra i portieri. Per la Juventus pesano la contemporanea indisponibilità di Locatelli e Thuram, che restringe le scelte a centrocampo, e il forfait di Yildiz, prezioso per creare superiorità tra le linee. Anche Boga ed Ekhator figurano nell’elenco degli infortunati: le date di rientro indicate sono successive alla partita. Nelle informazioni disponibili non sono segnalate squalifiche.

Cagliari – Sherri (infortunio all’inguine); Felici (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio); Omoruyi Benjamin (infortunio alla coscia); Idrissi (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio); Trepy (problema di salute non specificato). Squalificati: non segnalati.

– (infortunio all’inguine); (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio); (infortunio alla coscia); (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio); (problema di salute non specificato). Squalificati: non segnalati. Juventus – Boga (problema ai muscoli posteriori della coscia); Locatelli (infortunio al ginocchio); Thuram (infortunio al ginocchio); Yildiz (frattura al piede); Ekhator (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

Il Cagliari si presenta con quattro vittorie nelle prime cinque gare: dodici punti costruiti attraverso risultati di misura e una difesa capace di mantenere tre volte la porta inviolata. L’unico stop è arrivato contro l’Inter. La Juventus ha raccolto dieci punti nello stesso arco di campionato, alternando tre successi al pareggio con il Milan e alla sconfitta sul campo del Sassuolo. Anche i bianconeri hanno chiuso tre incontri senza subire reti, ma il rendimento esterno resta un terreno su cui trovare maggiore continuità.

Squadra Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Cagliari 5 4 0 1 12 Juventus 5 3 1 1 10

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:

Cagliari : Parma – Cagliari 0-1, vittoria.

: – 0-1, vittoria. Cagliari : Cagliari – Inter 0-1, sconfitta.

: – 0-1, sconfitta. Cagliari : Cagliari – Lecce 1-0, vittoria.

: – 1-0, vittoria. Cagliari : Atalanta – Cagliari 1-2, vittoria.

: – 1-2, vittoria. Cagliari : Udinese – Cagliari 0-1, vittoria.

: – 0-1, vittoria. Juventus : Frosinone – Juventus 0-1, vittoria.

: – 0-1, vittoria. Juventus : Juventus – Parma 2-0, vittoria.

: – 2-0, vittoria. Juventus : Juventus – Milan 1-1, pareggio.

: – 1-1, pareggio. Juventus : Sassuolo – Juventus 3-2, sconfitta.

: – 3-2, sconfitta. Juventus: Juventus–Atalanta 2-0, vittoria.

L’arbitro di Cagliari-Juventus

A dirigere Cagliari–Juventus sarà Matteo Marcenaro, assistito da Rossi C. e Lo Cicero. Doveri sarà il quarto ufficiale, Camplone opererà al VAR e Maggioni all’AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili attribuiscono a Marcenaro due incontri diretti, 55 falli fischiati e cinque fuorigioco rilevati. Ha estratto nove cartellini gialli, per una media di 4,5 a partita, senza espulsioni né rigori assegnati. Si tratta di un campione ancora ridotto, che fotografa soltanto le prime direzioni stagionali.

Cagliari-Juventus: precedenti e pillole sul match

La storia premia la Juventus, ma il presente invita a non dare nulla per scontato. Il Cagliari ha vinto l’ultimo confronto e arriva con un avvio che richiama addirittura il 1969-70: quattro successi nelle prime cinque giornate sono un evento rarissimo nella storia rossoblù. I bianconeri conservano un netto vantaggio nei precedenti complessivi, eppure negli ultimi cinque incroci hanno conquistato soltanto due vittorie. Anche le caratteristiche delle squadre promettono un confronto interessante. La Juventus concede meno conclusioni di tutte e pressa alto con efficacia; il Cagliari, pur lasciando agli avversari molti tiri, ha incassato appena due gol. Sarà quindi una sfida tra controllo territoriale e capacità di resistere, con le transizioni potenzialmente decisive. Davanti brillano soprattutto le tre marcature consecutive di Maldini, mentre Kolo Muani cerca ancora il primo gol in campionato. Per i sardi c’è la possibilità di consolidarsi in alto; per gli ospiti, quella di evitare un secondo passo falso esterno consecutivo.

Il Cagliari ha spezzato il digiuno contro la Juventus vincendo 1-0 il 17 gennaio 2026, dopo nove confronti di Serie A senza successi, con due pareggi e sette sconfitte. Due vittorie consecutive contro i bianconeri mancano dal 2009, quando in panchina sedeva Allegri.

ha spezzato il digiuno contro la vincendo 1-0 il 17 gennaio 2026, dopo nove confronti di Serie A senza successi, con due pareggi e sette sconfitte. Due vittorie consecutive contro i bianconeri mancano dal 2009, quando in panchina sedeva Allegri. La Juventus conta 47 vittorie di Serie A contro il Cagliari : soltanto Inter e Milan , entrambe a quota 48, hanno fatto meglio. Il passato recente è però più equilibrato: negli ultimi cinque confronti, i bianconeri hanno raccolto due successi, due pareggi e una sconfitta.

conta 47 vittorie di Serie A contro il : soltanto e , entrambe a quota 48, hanno fatto meglio. Il passato recente è però più equilibrato: negli ultimi cinque confronti, i bianconeri hanno raccolto due successi, due pareggi e una sconfitta. Dieci punti, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: questo il bilancio iniziale della Juventus . Nelle sei stagioni precedenti, i bianconeri hanno superato quota tre successi nelle prime sei giornate soltanto nel 2023-24, quando arrivarono a quattro.

. Nelle sei stagioni precedenti, i bianconeri hanno superato quota tre successi nelle prime sei giornate soltanto nel 2023-24, quando arrivarono a quattro. Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque gare stagionali per la seconda volta nella sua storia in Serie A. L’unico precedente risale al 1969-70: allora la sesta partita si concluse in pareggio.

ha vinto quattro delle prime cinque gare stagionali per la seconda volta nella sua storia in Serie A. L’unico precedente risale al 1969-70: allora la sesta partita si concluse in pareggio. La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di campionato, con quattro vittorie e tre pareggi, ma ha perso la più recente per 3-2 contro il Sassuolo . Due ko esterni consecutivi non si verificano dall’ottobre 2025, contro Como e Lazio , nelle ultime due trasferte con Tudor in panchina.

è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di campionato, con quattro vittorie e tre pareggi, ma ha perso la più recente per 3-2 contro il . Due ko esterni consecutivi non si verificano dall’ottobre 2025, contro e , nelle ultime due trasferte con Tudor in panchina. All’Unipol Domus il segno X manca da otto partite di Serie A: il Cagliari ha alternato quattro vittorie e quattro sconfitte. Nel torneo attuale sono arrivati il ko con l’ Inter e il successo sul Lecce . Per una striscia interna più lunga senza pareggi bisogna tornare al 2019, quando le gare furono dodici tra febbraio e settembre.

ha alternato quattro vittorie e quattro sconfitte. Nel torneo attuale sono arrivati il ko con l’ e il successo sul . Per una striscia interna più lunga senza pareggi bisogna tornare al 2019, quando le gare furono dodici tra febbraio e settembre. La Juventus ha concesso appena 39 tiri, il dato più basso del campionato. Il Cagliari è invece a quota 102: soltanto il Frosinone , con 104, ha lasciato agli avversari più conclusioni.

ha concesso appena 39 tiri, il dato più basso del campionato. Il è invece a quota 102: soltanto il , con 104, ha lasciato agli avversari più conclusioni. Pressione alta e recuperi avanzati distinguono la Juventus : con 67 interruzioni alte delle sequenze avversarie, condivide il primato con la Roma . Il Cagliari è a 36 e precede soltanto il Parma , fermo a 35.

: con 67 interruzioni alte delle sequenze avversarie, condivide il primato con la . Il è a 36 e precede soltanto il , fermo a 35. Maldini ha segnato in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie A. L’ultimo giocatore del Cagliari capace di una serie più lunga è stato João Pedro , a segno per cinque presenze consecutive tra ottobre e novembre 2020.

ha segnato in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie A. L’ultimo giocatore del capace di una serie più lunga è stato , a segno per cinque presenze consecutive tra ottobre e novembre 2020. Kolo Muani è ancora senza gol pur avendo iniziato da titolare tutte e cinque le giornate, come Dybala, El Bilal Touré, Laurienté e Cambiaghi. La scheda delle pillole gli attribuisce inoltre 11 conclusioni: tra i giocatori con almeno 25 tocchi nell’area avversaria, soltanto Diao ne avrebbe tentate meno, dieci.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Juventus

I numeri descrivono due strade diverse verso l’alta classifica. Il Cagliari ha segnato cinque reti e ne ha subite soltanto due, pari a 0,4 per partita; la Juventus ha un attacco più produttivo, con otto gol, ma ha incassato quattro reti, per una media di 0,8. I bianconeri prevalgono nel possesso palla, 55,5% contro 41%, nei tiri in porta, 29 contro 21, e nei passaggi riusciti, con una precisione dell’87,37% contro l’85,09% dei sardi. Entrambe hanno ottenuto tre partite a porta inviolata. La differenza più evidente riguarda le conclusioni concesse: 39 per gli ospiti, 102 per i padroni di casa. I rossoblù hanno dunque saputo proteggere il risultato pur affrontando una pressione avversaria maggiore.

A livello individuale, Maldini guida i marcatori del Cagliari con tre gol, seguito da Mendy e Romano, entrambi a uno. Nella Juventus comandano Bremer e Zhegrova, con due reti ciascuno; una a testa per Conceição, Gatti, González e Koopmeiners. Adopo è il miglior assistman rossoblù con due passaggi vincenti, davanti a Fazzini, a uno. Tra i bianconeri il primato è condiviso a quota uno da Conceição, Kolo Muani, Koopmeiners, Locatelli, Zhegrova e Çelik. I più ammoniti sono Deiola e Lucumí, con due gialli ciascuno; non risultano espulsioni nei dati disponibili. Tra i portieri, Caprile conta tre clean sheet e 19 parate, mentre Vicario ha due clean sheet individuali e nove parate: il suo dato personale va distinto dalle tre gare senza gol subiti della squadra.

Le statistiche sono riferite alle cinque giornate disputate. Sul numero di conclusioni di Kolo Muani le schede disponibili non coincidono: la scheda individuale ne riporta sette, mentre quella delle pillole ne indica undici.

Statistica Cagliari Juventus Partite giocate 5 5 Posizione in classifica 4ª 6ª Punti 12 10 Vittorie 4 3 Pareggi 0 1 Sconfitte 1 1 Gol segnati 5 8 Gol subiti 2 4 Media gol segnati 1,0 1,6 Media gol subiti 0,4 0,8 Partite a porta inviolata 3 3 Possesso palla 41% 55,5% Tiri in porta 21 29 Precisione di tiro 47,73% 44,62% Conversione delle conclusioni in gol 11,36% 12,31% Tiri concessi 102 39 Precisione nei passaggi 85,09% 87,37% Calci d’angolo 20 43 Pali e traverse colpiti 4 5 Falli commessi 51 74 Cartellini gialli 5 8 Espulsioni registrate Nessuna Nessuna Capocannonieri Maldini: 3 Bremer, Zhegrova: 2 ciascuno Leader negli assist Adopo: 2 Conceição, Kolo Muani, Koopmeiners, Locatelli, Zhegrova, Çelik: 1 ciascuno Giocatore più ammonito Deiola: 2 Lucumí: 2 Clean sheet individuali del portiere titolare Caprile: 3 Vicario: 2 Parate del portiere titolare Caprile: 19 Vicario: 9

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FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Juventus? Cagliari-Juventus si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle ore 20:45 italiane, per la 6ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Cagliari-Juventus? La partita si disputa all’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Juventus? L’arbitro è Matteo Marcenaro, con Rossi C. e Lo Cicero come assistenti. Doveri è il quarto ufficiale, Camplone il VAR e Maggioni l’AVAR.