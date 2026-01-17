Cagliari–Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari–Juventus di Serie A 2025-26, 21a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari–Juventus accende la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca alla Unipol Domus di Cagliari sabato 17 gennaio 2026 alle 20:45. Scontro tra obiettivi opposti: sardi in piena lotta salvezza, bianconeri da alta classifica. In classifica il Cagliari è 16° con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 21 gol fatti, 30 subiti), la Juventus è 4ª a quota 39 (11 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 32 gol segnati, 16 concessi). Atmosfera calda in Sardegna per un test probante: ai rossoblù servono punti pesanti, alla Vecchia Signora continuità da big.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni

Si va verso un 4-3-3 per il Cagliari, con Caprile a dare sicurezza e la linea Palestra–Luperto–Mina–Obert che dovrebbe alzare l’attenzione sulle palle alte. In mezzo Prati in regia, con Adopo e Mazzitelli mezzali: potrebbe esserci un ballottaggio sul lato destro, ma l’opzione più lineare porta ad Adopo. Davanti Luvumbo ed Esposito larghi a supporto di Kılıçsoy, che dovrebbe muoversi tra le linee. La Juventus dovrebbe confermare il 4-2-3-1: Kalulu e Cambiaso ai lati, coppia centrale Bremer–Kelly a protezione di Di Gregorio; in mediana Locatelli con Thuram per dare equilibrio. Sulla trequarti Conceição e Koopmeiners ai lati di McKennie, con David riferimento centrale. Out Vlahović e Belotti; Milik resta in dubbio, Yıldız non al meglio. Al momento non si registrano squalifiche pesanti.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Luperto, Mina, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Kılıçsoy, Esposito.

V:Sport

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Koopmeiners; David.

V:Sport

Gli indisponibili

Nel Cagliari pesano le assenze lunghe di Belotti e Felici (crociato), mentre Deiola e Folorunsho restano ai box per guai muscolari al ginocchio/coscia. In casa Juventus niente Vlahović e fuori anche Rugani; Milik potrebbe recuperare solo parzialmente, con Yıldız alle prese con un malanno: Allegri dovrà gestire le rotazioni in attacco.

Cagliari : Belotti (lesione legamento crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Folorunsho (lesione legamento collaterale mediale), Felici (lesione legamento crociato anteriore).

: (lesione legamento crociato anteriore), (infortunio alla coscia), (lesione legamento collaterale mediale), (lesione legamento crociato anteriore). Juventus: Rugani (infortunio all’anca), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahović (infortunio all’inguine), Yıldız (malattia).

Le ultime partite giocate

Il Cagliari alterna fiammate e blackout, con pari preziosi e qualche ko pesante; la Juventus è in striscia positiva, solida dietro e cinica in avanti soprattutto fuori casa.

Cagliari x ok ko x ko Juventus ok ok x ok ok

Nelle ultime 5 il Cagliari ha raccolto 5 punti; la Juventus ne ha messi insieme 13. Dettaglio:

Cagliari

Cagliari–Pisa 2-2; Torino–Cagliari 1-2; Cagliari–Milan 0-1; Cremonese–Cagliari 2-2; Genoa–Cagliari 3-0.

Juventus

Juventus–Roma 2-1; Pisa–Juventus 0-2; Juventus–Lecce 1-1; Sassuolo–Juventus 0-3; Juventus–Cremonese 5-0.

L’arbitro di Cagliari–Juventus

Designato Davide Massa (Imperia) con assistenti Dei Giudici–Moro, IV Ferrieri Caputi, VAR Ghersini, AVAR Guida. In questa Serie A 2025-26 Massa ha diretto 8 gare: 0 rigori assegnati, 38 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 4 rossi diretti (media 5,3 cartellini a partita; 5,2 falli per cartellino). Direzione di gara tradizionalmente severa sui contatti, con tolleranza bassa sulle proteste.

Informazioni interessanti sul match

La sfida racconta un dominio bianconero recente e un fortino sardo spesso espugnato: dal 2010 la Juventus ha battuto il Cagliari nella grande maggioranza degli incroci, mentre alla Unipol Domus i rossoblù hanno storicamente sofferto la Vecchia Signora. I sardi arrivano da un periodo di alti e bassi in zona gol, alternando pari e sconfitte; la Juventus invece viaggia con ritmo da vertice, lunga imbattibilità e una difesa tornata impermeabile, soprattutto in trasferta. L’effetto Spalletti si vede nei numeri: media punti in crescita e meno reti concesse. Attenzione alle fiammate dei singoli: Gaetano è spesso decisivo in casa, Yildiz è vicino a un nuovo step realizzativo e David ha ritrovato confidenza sotto porta. Gli episodi e le palle inattive potrebbero spostare l’inerzia in un match tra necessità di punti e ambizioni d’alta quota.

Dal 2010 la Juventus ha vinto 22 volte su 28 contro il Cagliari in Serie A: un bilancio nettamente favorevole.

ha vinto 22 volte su 28 contro il in Serie A: un bilancio nettamente favorevole. In casa, il Cagliari ha perso 20 volte con la Juventus in A: solo contro Inter e Milan conta altrettante sconfitte interne.

ha perso 20 volte con la in A: solo contro e conta altrettante sconfitte interne. Il Cagliari ha segnato in una sola delle ultime tre gare di campionato, con un trend offensivo altalenante.

ha segnato in una sola delle ultime tre gare di campionato, con un trend offensivo altalenante. La Juventus è imbattuta da sette gare stagionali con cinque clean sheet: solidità in crescita.

è imbattuta da sette gare stagionali con cinque clean sheet: solidità in crescita. Tre successi esterni di fila senza subire gol per la Juventus : caccia al poker che manca da gennaio 2023.

: caccia al poker che manca da gennaio 2023. Con Spalletti , media 2,2 punti e appena sette gol subiti in 11 gare: passo da titolo.

, media 2,2 punti e appena sette gol subiti in 11 gare: passo da titolo. Gaetano : due partecipazioni-gol nelle ultime tre interne col Cagliari , giocatore chiave tra le linee.

: due partecipazioni-gol nelle ultime tre interne col , giocatore chiave tra le linee. Yildiz è a quota 7 in 19 gare: un’altra rete lo porterebbe oltre il suo record stagionale in A.

è a quota 7 in 19 gare: un’altra rete lo porterebbe oltre il suo record stagionale in A. David viene da due gare di fila a segno in campionato: mira per la terza consecutiva.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Juventus

Numeri a confronto: la Juventus produce e concede meno. Possesso 57,0% contro 46,4%, gol fatti 32 a 21, gol subiti 16 a 30. I bianconeri tirano di più e meglio (229 tiri totali, precisione 51,97% vs 156 e 44,23%) e hanno più clean sheet (8 a 3). Pressioni più efficaci (PPDA 11,6 contro 14,4) e minore indisciplina (25 gialli contro 50). Il Cagliari resta però pericoloso sulle corsie e sulle palle alte.

Giocatori: per il Cagliari i migliori marcatori sono Esposito e Borrelli (3), con Gaetano e Kiliçsoy subito dietro; assistman: Esposito, Gaetano e Mazzitelli (2). Nella Juventus guida Yildiz (7) davanti a David e Vlahović (3); top assist Yildiz (4) con supporto di McKennie e Cambiaso. Più ammonito bianconero: Koopmeiners (5); nei sardi spicca Obert (7). Clean sheet: Di Gregorio 8, Caprile 3.

Cagliari Juventus Partite giocate 20 20 Vittorie 4 11 Pareggi 7 6 Sconfitte 9 3 Gol fatti 21 32 Gol subiti 30 16 Clean sheet 3 8 Possesso palla (%) 46,4 57,0 Tiri totali 156 229 Tiri in porta 69 119 Precisione tiro (%) 44,23 51,97 PPDA 14,4 11,6 Ammonizioni 50 25

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari–Juventus? Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Cagliari–Juventus? Alla Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari–Juventus? L’arbitro è Davide Massa; assistenti Dei Giudici–Moro, IV Ferrieri Caputi, VAR Ghersini, AVAR Guida.