Cagliari–Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari–Juventus accende la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca alla Unipol Domus di Cagliari sabato 17 gennaio 2026 alle 20:45. Scontro tra obiettivi opposti: sardi in piena lotta salvezza, bianconeri da alta classifica. In classifica il Cagliari è 16° con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 21 gol fatti, 30 subiti), la Juventus è 4ª a quota 39 (11 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 32 gol segnati, 16 concessi). Atmosfera calda in Sardegna per un test probante: ai rossoblù servono punti pesanti, alla Vecchia Signora continuità da big.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cagliari–Juventus
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cagliari e Juventus
Probabili formazioni
Si va verso un 4-3-3 per il Cagliari, con Caprile a dare sicurezza e la linea Palestra–Luperto–Mina–Obert che dovrebbe alzare l’attenzione sulle palle alte. In mezzo Prati in regia, con Adopo e Mazzitelli mezzali: potrebbe esserci un ballottaggio sul lato destro, ma l’opzione più lineare porta ad Adopo. Davanti Luvumbo ed Esposito larghi a supporto di Kılıçsoy, che dovrebbe muoversi tra le linee. La Juventus dovrebbe confermare il 4-2-3-1: Kalulu e Cambiaso ai lati, coppia centrale Bremer–Kelly a protezione di Di Gregorio; in mediana Locatelli con Thuram per dare equilibrio. Sulla trequarti Conceição e Koopmeiners ai lati di McKennie, con David riferimento centrale. Out Vlahović e Belotti; Milik resta in dubbio, Yıldız non al meglio. Al momento non si registrano squalifiche pesanti.
- Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Luperto, Mina, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Kılıçsoy, Esposito.
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Koopmeiners; David.
Gli indisponibili
Nel Cagliari pesano le assenze lunghe di Belotti e Felici (crociato), mentre Deiola e Folorunsho restano ai box per guai muscolari al ginocchio/coscia. In casa Juventus niente Vlahović e fuori anche Rugani; Milik potrebbe recuperare solo parzialmente, con Yıldız alle prese con un malanno: Allegri dovrà gestire le rotazioni in attacco.
- Cagliari: Belotti (lesione legamento crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Folorunsho (lesione legamento collaterale mediale), Felici (lesione legamento crociato anteriore).
- Juventus: Rugani (infortunio all’anca), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahović (infortunio all’inguine), Yıldız (malattia).
Le ultime partite giocate
Il Cagliari alterna fiammate e blackout, con pari preziosi e qualche ko pesante; la Juventus è in striscia positiva, solida dietro e cinica in avanti soprattutto fuori casa.
|Cagliari
|x
|ok
|ko
|x
|ko
|Juventus
|ok
|ok
|x
|ok
|ok
Nelle ultime 5 il Cagliari ha raccolto 5 punti; la Juventus ne ha messi insieme 13. Dettaglio:
- Cagliari
Cagliari–Pisa 2-2; Torino–Cagliari 1-2; Cagliari–Milan 0-1; Cremonese–Cagliari 2-2; Genoa–Cagliari 3-0.
- Juventus
Juventus–Roma 2-1; Pisa–Juventus 0-2; Juventus–Lecce 1-1; Sassuolo–Juventus 0-3; Juventus–Cremonese 5-0.
L’arbitro di Cagliari–Juventus
Designato Davide Massa (Imperia) con assistenti Dei Giudici–Moro, IV Ferrieri Caputi, VAR Ghersini, AVAR Guida. In questa Serie A 2025-26 Massa ha diretto 8 gare: 0 rigori assegnati, 38 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 4 rossi diretti (media 5,3 cartellini a partita; 5,2 falli per cartellino). Direzione di gara tradizionalmente severa sui contatti, con tolleranza bassa sulle proteste.
Informazioni interessanti sul match
La sfida racconta un dominio bianconero recente e un fortino sardo spesso espugnato: dal 2010 la Juventus ha battuto il Cagliari nella grande maggioranza degli incroci, mentre alla Unipol Domus i rossoblù hanno storicamente sofferto la Vecchia Signora. I sardi arrivano da un periodo di alti e bassi in zona gol, alternando pari e sconfitte; la Juventus invece viaggia con ritmo da vertice, lunga imbattibilità e una difesa tornata impermeabile, soprattutto in trasferta. L’effetto Spalletti si vede nei numeri: media punti in crescita e meno reti concesse. Attenzione alle fiammate dei singoli: Gaetano è spesso decisivo in casa, Yildiz è vicino a un nuovo step realizzativo e David ha ritrovato confidenza sotto porta. Gli episodi e le palle inattive potrebbero spostare l’inerzia in un match tra necessità di punti e ambizioni d’alta quota.
- Dal 2010 la Juventus ha vinto 22 volte su 28 contro il Cagliari in Serie A: un bilancio nettamente favorevole.
- In casa, il Cagliari ha perso 20 volte con la Juventus in A: solo contro Inter e Milan conta altrettante sconfitte interne.
- Il Cagliari ha segnato in una sola delle ultime tre gare di campionato, con un trend offensivo altalenante.
- La Juventus è imbattuta da sette gare stagionali con cinque clean sheet: solidità in crescita.
- Tre successi esterni di fila senza subire gol per la Juventus: caccia al poker che manca da gennaio 2023.
- Con Spalletti, media 2,2 punti e appena sette gol subiti in 11 gare: passo da titolo.
- Gaetano: due partecipazioni-gol nelle ultime tre interne col Cagliari, giocatore chiave tra le linee.
- Yildiz è a quota 7 in 19 gare: un’altra rete lo porterebbe oltre il suo record stagionale in A.
- David viene da due gare di fila a segno in campionato: mira per la terza consecutiva.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Juventus
Numeri a confronto: la Juventus produce e concede meno. Possesso 57,0% contro 46,4%, gol fatti 32 a 21, gol subiti 16 a 30. I bianconeri tirano di più e meglio (229 tiri totali, precisione 51,97% vs 156 e 44,23%) e hanno più clean sheet (8 a 3). Pressioni più efficaci (PPDA 11,6 contro 14,4) e minore indisciplina (25 gialli contro 50). Il Cagliari resta però pericoloso sulle corsie e sulle palle alte.
Giocatori: per il Cagliari i migliori marcatori sono Esposito e Borrelli (3), con Gaetano e Kiliçsoy subito dietro; assistman: Esposito, Gaetano e Mazzitelli (2). Nella Juventus guida Yildiz (7) davanti a David e Vlahović (3); top assist Yildiz (4) con supporto di McKennie e Cambiaso. Più ammonito bianconero: Koopmeiners (5); nei sardi spicca Obert (7). Clean sheet: Di Gregorio 8, Caprile 3.
|Cagliari
|Juventus
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|4
|11
|Pareggi
|7
|6
|Sconfitte
|9
|3
|Gol fatti
|21
|32
|Gol subiti
|30
|16
|Clean sheet
|3
|8
|Possesso palla (%)
|46,4
|57,0
|Tiri totali
|156
|229
|Tiri in porta
|69
|119
|Precisione tiro (%)
|44,23
|51,97
|PPDA
|14,4
|11,6
|Ammonizioni
|50
|25
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cagliari–Juventus?
-
Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Cagliari–Juventus?
-
Alla Unipol Domus di Cagliari.
- Chi è l’arbitro di Cagliari–Juventus?
-
L’arbitro è Davide Massa; assistenti Dei Giudici–Moro, IV Ferrieri Caputi, VAR Ghersini, AVAR Guida.
