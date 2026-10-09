La rivelazione Cagliari si affida due talenti lanciati da Mancini anche in Nazionale, mentre Spalletti studia le mosse per la sua Juventus: Zhegrova scalpita

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Il campionato della Juventus riparte da Cagliari, contro la squadra rivelazione della Serie A. Sono 2 i punti di vantaggio in classifica dei rossoblù, fin qui trascinati da due delle scommesse di Mancini: Romano e Maldini. Dopo l’esperienza in Nazionale, i gioielli di Pisacane proveranno a complicare la vita a Spalletti, alle prese con il mal di gol di Kolo Muani e Woltemade e pronto a lanciare Zhegrova dal primo minuto.

Cagliari-Juventus, Romano e Maldini sulla strada di Spalletti

Era stato proprio Spalletti a lanciare Daniel Maldini in Nazionale. L’esordio in azzurro il 14 ottobre 2024, in occasione del 4-1 dell’Italia a Israele in Nations League. Sempre nella stessa competizione ha fatto ritorno il figlio d’arte: da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e, ora, l’ex Lazio si sta rilanciando sull’Isola. I tre gol di fila realizzati contro Lecce, Atalanta e Udinese sono valsi 9 punti e anche la possibilità di rientrare nel giro della Nazionale.

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Mancini lo ha impiegato 25’ contro il Belgio, 10’ contro la Francia e tutta la partita nell’ultima uscita contro la Turchia, a dimostrazione di quanto il 24enne sia tenuto in considerazione dal ct. Soffiato alla Svizzera, Romano ha bagnato il suo esordio in azzurro con l’errore che ha spianato la strada al successo del Belgio. Molto meglio è andata nei 90’ trascorsi in campo con la Turchia, dove ha servito anche l’assist per il 3-1 di Pio Esposito. I due sono tornati a Cagliari con l’intenzione di regalare nuove gioie ai tifosi, a partire proprio dal big match contro la Juventus.

Spalletti cambia la Juventus: è l’ora di Zhegrova

Le ultime indicazioni vedono in netta risalita le quotazioni di Zhegrova, che aveva già lanciato segnali molto incoraggianti nel finale della partita contro l’Atalanta. Con la casacca del Kosovo, l’ex Lille ha confermato di aver ritrovato quella brillantezza fisica finora mai esibita in Italia: prima il gol su rigore all’Austria, poi il meraviglioso assist servito ad Asllani nella gara-bis pareggiata 1-1 contro la selezione biancorossa di Rangnick. Edon scalpita e Spalletti è finalmente pronto a concedergli fiducia: a Cagliari potrebbe essere impiegato dall’inizio al posto di Conceicao oppure di Nico Gonzalez, che ha preso parte alla partita d’addio di Leo Messi.

Le altre sorprese che ha in mente Spalletti

I 67’ in campo nell’amichevole contro la Cremonese hanno confermato che Cambiaso ha superato il problema alla caviglia destra, tanto da essere in ballottaggio con Celik sulla corsia mancina. L’esterno ligure è uno di quei calciatori che Spalletti è chiamato a recuperare non solo dal punto di vista fisico. Al centro della difesa Kelly dovrebbe far rifiatare Lucumì; prima da titolare per Sarr al fianco di Douglas Luiz. In attacco fiducia a Kolo Muani, ancora a secco in campionato. Solo panchina per Woltemade, reduce dalle pesanti critiche subite in Germania per un gol divorato a due passi dalla linea di porta.