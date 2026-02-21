Cagliari-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari–Lazio accende la 26a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Unipol Domus sabato 21 febbraio 2026 alle 20.45. Sfida di metà classifica con punti pesanti: i rossoblù sono 13° con 28 punti in 25 gare (7 vittorie, 7 pareggi, 11 sconfitte; 28 gol fatti, 35 subiti), i biancocelesti 10° a quota 33 (8 vittorie, 9 pareggi, 8 sconfitte; 26 gol segnati, 25 incassati). Il momento opposto suggerisce un duello teso: Cagliari in cerca di rilancio interno, Lazio chiamata a ritrovare continuità lontano da casa.
Probabili formazioni di Cagliari-Lazio
Si va verso un Cagliari compatto e verticale: il 4-4-2 potrebbe confermarsi con Caprile a guidare la retroguardia e catena di destra spinta da Zappa e Palestra. In mezzo, equilibrio da Adopo e Sulemana, con Idrissi più di passo a sinistra. Davanti, coppia fisico-tecnica: Esposito–Pavoletti. Pesano le assenze: out Belotti e Felici (crociato), in dubbio gestione per Deiola e Gaetano (costi e tempi cautelativi). La Lazio dovrebbe riproporre il 4-3-3: catena destra con Marusic–Isaksen, in regia Cataldi con Taylor mezzala di inserimento e Dele-Bashiru soluzione di gamba. In attacco, falso nove Maldini supportato da Isaksen e Noslin. Da valutare gli indisponibili: Pedro e Lazzari ai box, attenzione a Basic e Gila. Non risultano squalifiche di rilievo al momento.
- Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Pedro, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Pavoletti.
- Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.
Gli indisponibili di Cagliari-Lazio
Le assenze potrebbero incidere sulle scelte: il Cagliari perde peso offensivo e alternative sugli esterni, la Lazio deve gestire rotazioni tra fascia destra e difesa. Staff tecnici prudenti sui rientri, con possibili convocazioni last minute solo se i test daranno esito positivo.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione del legamento crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Gaetano (infortunio all’inguine), Felici (lesione del legamento crociato anteriore), Borrelli (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Lazio – Infortunati: Pedro (infortunio alla caviglia), Lazzari (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia), Basic (infortunio all’inguine), Gila (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento contrastante: il Cagliari ha costruito una mini-serie positiva recente prima di due stop, la Lazio alterna risultati mostrando solidità difensiva a fasi alterne. Ecco l’andamento nelle ultime cinque. Dettaglio risultati:
- Cagliari: Cagliari–Juventus 1-0; Fiorentina–Cagliari 1-2; Cagliari–Verona 4-0; Roma–Cagliari 2-0; Cagliari–Lecce 0-2.
- Lazio: Lazio–Como 0-3; Lecce–Lazio 0-0; Lazio–Genoa 3-2; Juventus–Lazio 2-2; Lazio–Atalanta 0-2.
L’arbitro di Cagliari-Lazio
Direzione affidata a Antonio Rapuano. Assistenti Costanzo e Fontani, IV Galipò, VAR Maggioni, AVAR Maresca. In questa Serie A 2025-26 Rapuano ha diretto 4 gare: 2 rigori assegnati, 16 ammonizioni, nessuna espulsione; circa 4 cartellini a partita e 7 falli per ogni giallo indicano tolleranza media ma attenzione ai contatti in area.
Informazioni interessanti
La storia recente pende dalla parte della Lazio, che negli scontri diretti ha imposto ritmo e precisione, mentre il Cagliari ha faticato a capitalizzare in zona gol. I rossoblù però all’Unipol Domus hanno rialzato la testa negli ultimi mesi, e l’impatto fisico di profili come Mina e la freschezza di Palestra possono sporcare le linee di passaggio biancocelesti. Dall’altra parte, la qualità tra le linee di Maldini e la gamba di Isaksen/Noslin possono incidere negli uno contro uno, mentre i calci piazzati – con la mira di Cataldi – restano una leva chiave, nonostante i numeri sui corner non premiino i capitolini in stagione. Attenzione anche alla gestione emotiva: la squadra di Rapuano tende a spezzare il gioco quando sale l’intensità, dettaglio che potrebbe favorire la Lazio se allungherà il palleggio o il Cagliari se porterà la gara sull’agonismo. Un confronto che promette equilibrio e dettagli a decidere.
- Il Cagliari non batte la Lazio in Serie A dal 19 maggio 2013: da allora 3 pareggi e 18 sconfitte.
- La Lazio arriva da sei vittorie di fila contro il Cagliari in campionato: striscia record e mentalità dominante negli incroci recenti.
- All’Unipol Domus, dopo un avvio storico favorevole, il Cagliari ha vinto solo 5 delle ultime 33 gare interne contro la Lazio (11N, 17P), perdendo le sei più recenti.
- Dopo tre successi di fila, il Cagliari ha perso due volte di seguito (0-2 entrambe): cerca riscatto per evitare un nuovo filotto negativo.
- In casa, il Cagliari ha migliorato il trend: due ko nelle ultime sette, ma l’ultimo turno è costato caro contro il Lecce.
- La Lazio alterna risultati da nove turni: 2V, 4N, 3P. Rischio di back-to-back di sconfitte nel ritorno come non accadeva da marzo 2024.
- Due pareggi esterni consecutivi per la Lazio: il tris di pari fuori casa in A manca dal 2016.
- Curiosità corner: la Lazio non ha ancora segnato da calcio d’angolo in questo campionato.
- Palestra è tra i difensori U20 più incisivi d’Europa: già coinvolto in cinque reti stagionali e leader per dribbling riusciti nel ruolo.
- Contro il Cagliari, Cataldi storicamente incide: tre partecipazioni-gol in A (2 reti, 1 assist) e una stagione in doppia cifra tra gol+assist.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Lazio
Possesso più alto per la Lazio (50.4%) rispetto al Cagliari (46%), ma rossoblù più produttivi a rete (28 gol a 26) a fronte però di una difesa più perforabile (35 subiti contro 25). Tiri: 214 a 186 per i biancocelesti, con precisione simile (45% circa). Clean sheet: 11 Provedel, 5 Caprile. PPDA vicino (16.0 Lazio, 15.2 Cagliari): pressing moderato per entrambe.
Giocatori chiave: marcatori Cagliari — Kiliçsoy 4; Borrelli 3; Esposito 3. Marcatori Lazio — Zaccagni 3; Isaksen 3; Cataldi 3; Pedro 3. Assist: Palestra 4 e Esposito 4; per la Lazio Cataldi 3 e Castellanos 3. Gialli: Obert 7; Zaccagni 6. Rossi Lazio: primato condiviso a quota 1 (Guendouzi, Basic, Zaccagni, Marusic, Noslin, Gila).
|Cagliari
|Lazio
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|7
|8
|Pareggi
|7
|9
|Sconfitte
|11
|8
|Gol segnati
|28
|26
|Gol subiti
|35
|25
|Clean sheet
|5
|11
|Possesso palla %
|46.0
|50.4
|Tiri totali
|186
|214
|Tiri in porta
|84
|97
|Precisione tiri %
|45.16
|45.33
|PPDA
|15.2
|16.0
|Cartellini gialli
|57
|50
|Fuorigioco
|36
|20
|Corner a favore
|88
|94
