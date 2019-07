Cagliari, le prime parole di Rog

Attraverso il profilo Twitter della società, Marko Rog ha pronunciato le prime parole da giocatore del Cagliari: "Sono molto contento di essere venuto qui. Ringrazio il gruppo perchè mi ha accolto molto bene".

"Spero di trovare continuità. Tutti mi hanno parlato bene del progetto. Vogliamo rgalare tante soddisfazioni ai tifosi e personalmente cercherò di dare il massimo".

"Sono tanti i giocatori che mi piacciono, in particolare c'è Luka Modric. Ho giocato insieme a lui in nazionale, per noi croati è un idolo" ha concluso Rog.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 15:31