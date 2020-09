Cagliari, le prime parole di Sottil

Riccardo Sottil è sbarcato a Cagliari ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Arrivato dopo l’impegno con la Nazionale Under 21, l’ex Fiorentina ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossoblu.

“Sono felicissimo di essere qui, non mi aspettavo tutta questa accoglienza. Luca Pellegrini in Nazionale mi ha parlato molto bene di Cagliari. Una piazza che già conoscevo bene e credo la migliore per crescere per la mia carriera. Non vedo l’ora di incontrare i compagni”, ha spiegato l’ala azzurra.

OMNISPORT | 10-09-2020 12:03