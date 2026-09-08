Cagliari-Lecce, moviola: il Cagliari ringrazia Orsato e il Var per il rigore negato, lacrime per Felici

La prova dell’arbitro Sacchi nel posticipo di serie A all’Unipol Domus analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resta una grossa ombra sulla prova di Sacchi nel posticipo di serie A e riguarda l’episodio in pieno recupero col rigore reclamato dal Lecce. Più responsabilità le ha il Var che non è intervenuto, seguendo le nuove linee direttive del designatore Orsato in maniera forse troppo pedissequa. Vediamo cosa è successo all’Unipol Domus.

Cagliari-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 29′ il gol di Maldini. Primo giallo al 37′: Fazzini anticipa Gaspar, che mette il piede e lo stende. Al 52′ sbracciata di Mendy su Tiago Gabriel in un contrasto: Sacchi fischia fallo ma non estrae il giallo. Al 71′ Felici si fa di nuovo male dopo una corsa con Gallo e viene soccorso in lacrime dallo staff medico sardo. Al suo posto entra Gagliardini.

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Il rigore negato

Al 94′ il Lecce reclama un rigore per un contatto sospetto in area tra Ndri e Gagliardini, ma Sacchi fa ampi cenni di proseguire e il Var non interviene. Finale nervoso, al 95′ ammoniti Deiola e Sieber e due minuti dopo anche il portiere Falcone. Dopo 7′ di recupero finisce 1-0.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sul caso del rigore negato è il talent di Dazn, Luca Marelli, che dice: “N’Dri probabilmente accentua la caduta, ma il contatto (con Gagliardini) è molto evidente. In questo caso ci sono tutti gli estremi per il calcio di rigore, soprattutto per il movimento di Gagliardini ad allargare. Non era sua volontà sgambettare l’avversario, ma di fatto lo ha sgambettato. A mio avviso è un calcio di rigore piuttosto evidente che per la dinamica poteva sfuggire all’arbitro ma in questa circostanza il VAR doveva intervenire perché mi sembra un episodio molto chiaro”.

Chi è l’arbitro Sacchi

Juan Luca Sacchi, la scelta per Cagliari-Lecce, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. Nella scorsa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo, Lecce-Roma e Juve-Pisa dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza.

I precedenti tra le due squadre

Erano nove le gare arbitrate da Sacchi dei rossoblù con un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Diciannove i precedenti con il Lecce per Sacchi con un parziale a favore dei salentini di sette vittorie, sei pareggi e sei sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Luciani con Forneau IV uomo, Piccinini al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Fazzini, Deiola, Sieber, Falcone.