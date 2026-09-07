Cagliari-Lecce, il primo gol di Maldini è un messaggio per Mancini poi la dedica a Kevin Carlos: ma è ansia per Felici

Terzo della dinastia dopo Cesare e Paolo, Daniel ha deciso la sfida e sta mostrando una grande forma: ora punta a diventare protagonista anche in Nazionale

Una sfida nella sfida: rilanciare la propria carriera dimostrando di meritare una maglia da titolare in una piazza importante come Cagliari, e riprendersi la Nazionale. Il cammino è appena cominciato, ma Daniel Maldini ha tutte le intenzioni di percorrerlo fino in fondo.

Cagliari, decide Maldini

La partita di oggi tra Cagliari e Lecce ha detto molto in questo senso, perché il figlio d’arte è stato determinante per la formazione di Pisacane. Un gol di testa, una punizione perfetta fermata solamente dal palo, una presenza costante in tutte le azioni offensive dei sardi: un grande assist per Mendy che ha preso il palo, un altro gol sfiorato. Pisacane lo sta finalmente schierando non come prima punta, bensì alle spalle di Mendy assieme a Fazzini. Un ruolo che il figlio d’arte chiaramente gradisce, a differenza della posizione da prima punta che non è nelle sue corde.

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Daniel Maldini e la dedica a Kevin Carlos

La sua carriera, a 24 anni, può finalmente trovare la svolta dopo un lungo girovagare partito dalle giovanili del Milan e passato per Spezia, Empoli, Monza, Atalanta e Lazio. Per lui, fino ad oggi, 104 presenze e 15 gol in Serie A. Quello di oggi contro il Lecce ha regalato tre punti pesantissimi al Cagliari, che ha sofferto fino all’ultimo dopo aver fallito numerose occasioni per il 2-0. Maldini, inoltre, ha dedicato il gol a Kevin Carlos, assente per la scomparsa della madre, mostrando la maglia del compagno di squadra. Il club aveva infatti espresso pubblicamente il proprio cordoglio: il presidente Tommaso Giulini, l’allenatore Fabio Pisacane e tutta la società si sono stretti attorno al giocatore e alla sua famiglia, ribadendo le condoglianze al termine della partita.

Maldini, messaggio a Mancini

Un messaggio al compagno di squadra, ma anche un messaggio al ct dell’Italia, Roberto Mancini. Maldini ha ricevuto la prima convocazione da Luciano Spalletti nell’ottobre 2024, dopo un buon avvio di stagione con il Monza. Il debutto è arrivato il 14 ottobre 2024, a Udine, nella partita di Nations League contro Israele, vinta dall’Italia 4-1. Daniel entrò al 74′, diventando il terzo componente della famiglia Maldini a vestire la maglia della Nazionale maggiore, dopo il nonno Cesare e il padre Paolo. L’esordio arrivò oltre 22 anni dopo l’ultima presenza di Paolo e 61 anni dopo quella di Cesare.

La dinastia dei Maldini

Dal debutto a oggi, Maldini ha collezionato 6 presenze con la Nazionale maggiore, senza segnare gol. Secondo i dati Opta, cinque delle sei presenze sono arrivate entrando dalla panchina. Prima dell’Italia A, Maldini aveva già indossato diverse maglie delle selezioni giovanili. Ha giocato con Italia U18, U19 e U20, segnando anche un gol con l’Under 20. L’esordio con l’U18 risale al 2019, mentre nel 2021 è arrivato quello con l’U20. Il paragone con Paolo Maldini è inevitabile, ma per ora i numeri sono ovviamente molto lontani: Paolo ha disputato 126 partite con l’Italia, terzo giocatore di sempre per presenze nella Nazionale, segnando 7 gol.

Cagliari, ansia per Felici

La partita del Cagliari ha però un’appendice poco positiva: al minuto 74 Mattia Felici durante ha accusato un problema al ginocchio destro, pochi minuti dopo essere entrato in campo. È uscito sulle proprie gambe, ma al momento non è ancora stata comunicata una diagnosi ufficiale né i tempi di recupero. La preoccupazione è comprensibile perché Felici è reduce da un lungo stop: nel dicembre 2025 aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, sottoponendosi a intervento chirurgico. Dopo circa cinque mesi e mezzo di assenza era tornato in campo a maggio 2026. Per il nuovo problema, però, bisogna aspettare gli esami strumentali: al momento parlare di un nuovo grave infortunio sarebbe prematuro.