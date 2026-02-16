Cagliari-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari–Lecce è uno snodo da scontro salvezza della 25ª giornata di Serie A 2025-26: all’Unipol Domus si gioca lunedì 16 febbraio 2026 alle 20.45. I rossoblù sono 13° con 28 punti in 24 gare (7 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 28 gol fatti, 33 subiti), i salentini 17° a quota 21 (5 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 15 reti segnate, 31 incassate). Spinta di pubblico per il Cagliari, mentre il Lecce cerca punti pesanti lontano da casa per uscire dalla zona calda.
Probabili formazioni di Cagliari-Lecce
A ridosso del fischio d’inizio, il Cagliari dovrebbe confermarsi sul 3-5-2: Caprile in porta, terzetto difensivo che potrebbe essere guidato da Mina con Zappa e Rodríguez ai lati, quinti Palestra e Obert. In mezzo si va verso Adopo, Liteta e Mazzitelli, davanti coppia Kiliçsoy-Esposito. Assenze che pesano: Belotti fuori, così come Deiola e Gaetano. Il Lecce dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Falcone tra i pali, linea Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; in mediana Ramadani con Coulibaly; trequarti con Pierotti, Gandelman e Sottil alle spalle di Cheddira. Occhio alle opzioni Stulic e N’Dri, mentre Banda è squalificato. Possibili ballottaggi sulle fasce fino all’ultimo.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Mazzitelli, Obert; Kiliçsoy, Esposito.
- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.
Gli indisponibili di Cagliari-Lecce
Le scelte dei tecnici sono condizionate dagli assenti. Nel Cagliari il peso offensivo di Belotti mancherà ancora, con la mediana orfana dell’esperienza di Deiola e le geometrie di Gaetano. In casa Lecce le rotazioni sulla trequarti risentono dell’assenza di Berisha, mentre davanti non ci sarà Camarda. La squalifica di Banda toglie profondità e strappi sull’out sinistro, costringendo a soluzioni più interne o all’uso di N’Dri a gara in corso.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura LCA), Deiola (infortunio alla coscia), Zé Pedro (infortunio al polpaccio), Gaetano (infortunio all’inguine), Folorunsho (lesione LCM), Felici (rottura LCA), Borrelli (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Lecce – Infortunati: Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: Banda (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Momento differente per le due squadre: il Cagliari arriva da un filotto domestico confortante e ha ritrovato solidità all’Unipol Domus; il Lecce ha faticato in trasferta, ma il successo con l’Udinese può aver riacceso fiducia. Nei cinque turni più recenti i sardi hanno messo insieme tre vittorie, i salentini una sola affermazione.
Questo il dettaglio dei risultati:
- Cagliari
Genoa-Cagliari 3-0; Cagliari–Juventus 1-0; Fiorentina–Cagliari 1-2; Cagliari–Verona 4-0; Roma–Cagliari 2-0.
- Lecce
Inter–Lecce 1-0; Milan–Lecce 1-0; Lecce–Lazio 0-0; Torino–Lecce 1-0; Lecce–Udinese 2-1.
L’arbitro di Cagliari-Lecce
Cagliari–Lecce sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani. In stagione ha arbitrato 9 gare di Serie A con 3 calci di rigore concessi, 27 ammonizioni e nessuna espulsione: media di 3 gialli a partita e circa un fischio ogni 7,8 falli sanzionati. A supporto: al VAR Camplone e all’AVAR Guida.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: LO CICERO – MOKHTAR
- IV: BONACINA
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: GUIDA
Informazioni interessanti
Tabù, strisce e numeri raccontano una sfida dal sapore pesante. All’Unipol Domus il Cagliari ha storicamente concesso poco al Lecce, che in Sardegna ha raccolto raramente. I rossoblù sono reduci da due vittorie interne di fila e sognano un tris che non arriva da anni, con una fase difensiva in crescita che potrebbe persino consegnare un altro clean sheet consecutivo. I salentini, riaccesi dall’ultimo successo, cercano il bis per la prima volta in questa stagione, ma pagano un rendimento esterno in calo e l’assenza pesante di Banda. Occhio alla panchina: i sardi segnano spesso con i subentrati, mentre i giallorossi tendono a subire reti proprio nel finale. Nella sfida dentro la sfida si inserisce la verve di Esposito, già uomo in più del Cagliari, contro la fisicità di Cheddira e gli strappi dagli esterni leccesi. La partita promette equilibrio, dettagli e palle inattive potenzialmente decisive.
- Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di A col Lecce; solo a cavallo tra 1991 e 1994 ha infilato tre successi consecutivi contro i salentini.
- All’Unipol Domus il Cagliari è rimasto imbattuto in 10 delle 11 sfide di A col Lecce (6V, 4N): unico blitz giallorosso il 26 febbraio 2012.
- Due vittorie interne di fila per il Cagliari (vs Juventus e Verona): il tris in casa manca dal 2019 (serie di quattro).
- Dopo due clean sheet casalinghi di fila, il Cagliari potrebbe non subire gol per la terza gara consecutiva in casa come non accade dal 2011.
- I 28 punti del Cagliari dopo 24 turni sono tra i bottini migliori delle ultime 12 stagioni; fase difensiva in progresso rispetto a molti campionati recenti.
- Il Lecce, reduce dal 2-1 sull’Udinese, insegue due vittorie consecutive per la prima volta nel torneo dopo il doppio acuto di fine scorsa stagione.
- In trasferta il Lecce ha raccolto un punto nelle ultime sei gare (un solo gol segnato), dopo un avvio esterno più brillante.
- Contrasto netto: il Cagliari è tra chi segna di più con i subentrati (7 reti), il Lecce è tra chi ne incassa di più da avversari entrati a gara in corso (8).
- Esposito è il più coinvolto del Cagliari (7 partecipazioni: 3 gol+4 assist), vicino a eguagliare l’intero bottino della scorsa A.
- Senza Banda squalificato il Lecce ha perso tutte le cinque partite stagionali; con lo zambiano titolare la media punti sale sensibilmente.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Lecce
Numeri alla mano, il Cagliari produce e finalizza di più (28 gol, 84 tiri nello specchio, precisione al tiro 47,19%) rispetto al Lecce (15 gol, 59 tiri in porta, 36,88%), pur concedendo leggermente di più dietro (33 gol subiti contro 31). Possesso simile (45,6% vs 43,5%), PPDA più aggressivo dei salentini (12,7 vs 15,4). Tra i pali spiccano i 7 clean sheet di Falcone contro i 5 di Caprile.
Giocatori: capocannoniere Cagliari Kiliçsoy (4) su Borrelli ed Esposito (3); nel Lecce guida Banda (3) davanti a Stulic (2). Assist: Esposito (4) e Berisha (3). Più ammoniti: Obert (7) e Ramadani (7); tra i rossi salentini segnalati Banda e Kialonda Gaspar (1 a testa). Clean sheet portieri: Caprile 5, Falcone 7.
|Cagliari
|Lecce
|Partite giocate
|24
|24
|Vittorie
|7
|5
|Pareggi
|7
|6
|Sconfitte
|10
|13
|Gol segnati
|28
|15
|Gol subiti
|33
|31
|Clean sheet
|5
|7
|Possesso palla (%)
|45.6
|43.5
|Tiri nello specchio
|84
|59
|Precisione tiro (%)
|47.19
|36.88
|PPDA
|15.4
|12.7
|Ammonizioni
|57
|45
|Capocannoniere
|Kiliçsoy 4
|Banda 3
|Top assistman
|Esposito 4
|Berisha 3
|Portiere clean sheet
|Caprile 5
|Falcone 7
