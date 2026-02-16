Cagliari-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Lecce di Serie A 2025-26, 25a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Cagliari–Lecce è uno snodo da scontro salvezza della 25ª giornata di Serie A 2025-26: all’Unipol Domus si gioca lunedì 16 febbraio 2026 alle 20.45. I rossoblù sono 13° con 28 punti in 24 gare (7 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 28 gol fatti, 33 subiti), i salentini 17° a quota 21 (5 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 15 reti segnate, 31 incassate). Spinta di pubblico per il Cagliari, mentre il Lecce cerca punti pesanti lontano da casa per uscire dalla zona calda.

Probabili formazioni di Cagliari-Lecce

A ridosso del fischio d’inizio, il Cagliari dovrebbe confermarsi sul 3-5-2: Caprile in porta, terzetto difensivo che potrebbe essere guidato da Mina con Zappa e Rodríguez ai lati, quinti Palestra e Obert. In mezzo si va verso Adopo, Liteta e Mazzitelli, davanti coppia Kiliçsoy-Esposito. Assenze che pesano: Belotti fuori, così come Deiola e Gaetano. Il Lecce dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Falcone tra i pali, linea Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; in mediana Ramadani con Coulibaly; trequarti con Pierotti, Gandelman e Sottil alle spalle di Cheddira. Occhio alle opzioni Stulic e N’Dri, mentre Banda è squalificato. Possibili ballottaggi sulle fasce fino all’ultimo.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Mazzitelli, Obert; Kiliçsoy, Esposito.

Gli indisponibili di Cagliari-Lecce

Le scelte dei tecnici sono condizionate dagli assenti. Nel Cagliari il peso offensivo di Belotti mancherà ancora, con la mediana orfana dell’esperienza di Deiola e le geometrie di Gaetano. In casa Lecce le rotazioni sulla trequarti risentono dell’assenza di Berisha, mentre davanti non ci sarà Camarda. La squalifica di Banda toglie profondità e strappi sull’out sinistro, costringendo a soluzioni più interne o all’uso di N’Dri a gara in corso.

Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura LCA), Deiola (infortunio alla coscia), Zé Pedro (infortunio al polpaccio), Gaetano (infortunio all’inguine), Folorunsho (lesione LCM), Felici (rottura LCA), Borrelli (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento differente per le due squadre: il Cagliari arriva da un filotto domestico confortante e ha ritrovato solidità all’Unipol Domus; il Lecce ha faticato in trasferta, ma il successo con l’Udinese può aver riacceso fiducia. Nei cinque turni più recenti i sardi hanno messo insieme tre vittorie, i salentini una sola affermazione.

Questo il dettaglio dei risultati:

Cagliari

Genoa-Cagliari 3-0; Cagliari–Juventus 1-0; Fiorentina–Cagliari 1-2; Cagliari–Verona 4-0; Roma–Cagliari 2-0.

Lecce

Inter–Lecce 1-0; Milan–Lecce 1-0; Lecce–Lazio 0-0; Torino–Lecce 1-0; Lecce–Udinese 2-1.

L’arbitro di Cagliari-Lecce

Cagliari–Lecce sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani. In stagione ha arbitrato 9 gare di Serie A con 3 calci di rigore concessi, 27 ammonizioni e nessuna espulsione: media di 3 gialli a partita e circa un fischio ogni 7,8 falli sanzionati. A supporto: al VAR Camplone e all’AVAR Guida.

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: LO CICERO – MOKHTAR

– IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: GUIDA

Informazioni interessanti

Tabù, strisce e numeri raccontano una sfida dal sapore pesante. All’Unipol Domus il Cagliari ha storicamente concesso poco al Lecce, che in Sardegna ha raccolto raramente. I rossoblù sono reduci da due vittorie interne di fila e sognano un tris che non arriva da anni, con una fase difensiva in crescita che potrebbe persino consegnare un altro clean sheet consecutivo. I salentini, riaccesi dall’ultimo successo, cercano il bis per la prima volta in questa stagione, ma pagano un rendimento esterno in calo e l’assenza pesante di Banda. Occhio alla panchina: i sardi segnano spesso con i subentrati, mentre i giallorossi tendono a subire reti proprio nel finale. Nella sfida dentro la sfida si inserisce la verve di Esposito, già uomo in più del Cagliari, contro la fisicità di Cheddira e gli strappi dagli esterni leccesi. La partita promette equilibrio, dettagli e palle inattive potenzialmente decisive.

Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di A col Lecce ; solo a cavallo tra 1991 e 1994 ha infilato tre successi consecutivi contro i salentini.

ha vinto le ultime due gare di A col ; solo a cavallo tra 1991 e 1994 ha infilato tre successi consecutivi contro i salentini. All’Unipol Domus il Cagliari è rimasto imbattuto in 10 delle 11 sfide di A col Lecce (6V, 4N): unico blitz giallorosso il 26 febbraio 2012.

è rimasto imbattuto in 10 delle 11 sfide di A col (6V, 4N): unico blitz giallorosso il 26 febbraio 2012. Due vittorie interne di fila per il Cagliari (vs Juventus e Verona ): il tris in casa manca dal 2019 (serie di quattro).

(vs e ): il tris in casa manca dal 2019 (serie di quattro). Dopo due clean sheet casalinghi di fila, il Cagliari potrebbe non subire gol per la terza gara consecutiva in casa come non accade dal 2011.

potrebbe non subire gol per la terza gara consecutiva in casa come non accade dal 2011. I 28 punti del Cagliari dopo 24 turni sono tra i bottini migliori delle ultime 12 stagioni; fase difensiva in progresso rispetto a molti campionati recenti.

dopo 24 turni sono tra i bottini migliori delle ultime 12 stagioni; fase difensiva in progresso rispetto a molti campionati recenti. Il Lecce , reduce dal 2-1 sull’ Udinese , insegue due vittorie consecutive per la prima volta nel torneo dopo il doppio acuto di fine scorsa stagione.

, reduce dal 2-1 sull’ , insegue due vittorie consecutive per la prima volta nel torneo dopo il doppio acuto di fine scorsa stagione. In trasferta il Lecce ha raccolto un punto nelle ultime sei gare (un solo gol segnato), dopo un avvio esterno più brillante.

ha raccolto un punto nelle ultime sei gare (un solo gol segnato), dopo un avvio esterno più brillante. Contrasto netto: il Cagliari è tra chi segna di più con i subentrati (7 reti), il Lecce è tra chi ne incassa di più da avversari entrati a gara in corso (8).

è tra chi segna di più con i subentrati (7 reti), il è tra chi ne incassa di più da avversari entrati a gara in corso (8). Esposito è il più coinvolto del Cagliari (7 partecipazioni: 3 gol+4 assist), vicino a eguagliare l’intero bottino della scorsa A.

è il più coinvolto del (7 partecipazioni: 3 gol+4 assist), vicino a eguagliare l’intero bottino della scorsa A. Senza Banda squalificato il Lecce ha perso tutte le cinque partite stagionali; con lo zambiano titolare la media punti sale sensibilmente.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Lecce

Numeri alla mano, il Cagliari produce e finalizza di più (28 gol, 84 tiri nello specchio, precisione al tiro 47,19%) rispetto al Lecce (15 gol, 59 tiri in porta, 36,88%), pur concedendo leggermente di più dietro (33 gol subiti contro 31). Possesso simile (45,6% vs 43,5%), PPDA più aggressivo dei salentini (12,7 vs 15,4). Tra i pali spiccano i 7 clean sheet di Falcone contro i 5 di Caprile.

Giocatori: capocannoniere Cagliari Kiliçsoy (4) su Borrelli ed Esposito (3); nel Lecce guida Banda (3) davanti a Stulic (2). Assist: Esposito (4) e Berisha (3). Più ammoniti: Obert (7) e Ramadani (7); tra i rossi salentini segnalati Banda e Kialonda Gaspar (1 a testa). Clean sheet portieri: Caprile 5, Falcone 7.

Cagliari Lecce Partite giocate 24 24 Vittorie 7 5 Pareggi 7 6 Sconfitte 10 13 Gol segnati 28 15 Gol subiti 33 31 Clean sheet 5 7 Possesso palla (%) 45.6 43.5 Tiri nello specchio 84 59 Precisione tiro (%) 47.19 36.88 PPDA 15.4 12.7 Ammonizioni 57 45 Capocannoniere Kiliçsoy 4 Banda 3 Top assistman Esposito 4 Berisha 3 Portiere clean sheet Caprile 5 Falcone 7

FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Lecce? Lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 20:45 (25ª giornata di Serie A). Dove si gioca Cagliari-Lecce? All’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Lecce? Ermanno Feliciani. Assistenti: Lo Cicero e Mokhtar; IV uomo: Bonacina; VAR: Camplone; AVAR: Guida.