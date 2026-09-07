Cagliari-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Lecce di Serie A 2026-27, 3a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

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Cagliari–Lecce apre la 3a giornata di Serie A con un incrocio salvezza ad alto coefficiente di tensione: si gioca lunedì 7 settembre 2026 alle 18.30 all’Unipol Domus di Cagliari. Primo snodo stagionale per dare continuità: chi saprà gestire meglio gli equilibri tra fase difensiva e ripartenze può indirizzare la corsa alla permanenza.

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Probabili formazioni

Il Cagliari si va verso un 4-4-2 pragmatico: Caprile tra i pali, retroguardia con adattamenti possibili dato lo stop di Mina e l’assenza di Idrissi; Deiola potrebbe stringere al centro accanto a Rodríguez, con Zé Pedro a destra e Obert a sinistra. In mezzo Winks dovrebbe agire da regista, con Adopo e Romano opzioni di gamba e Fazzini pronto a strappare. Davanti coppia leggera Maldini–Mendy, che potrebbe muoversi tra le linee. Il Lecce dovrebbe rispondere col 4-3-3: trio Pierotti–Stulic–Monteiro per attaccare la profondità, mentre Coulibaly e Ilic garantiranno equilibrio. Dietro, coppia Gaspar–Gabriel da verificare, con Veiga possibile spinta a destra. Non risultano squalifiche rilevanti al momento.

Cagliari (4-4-2): Caprile ; Difesa: Zé Pedro , Deiola , Rodríguez , Obert ; Centrocampo: Adopo , Winks , Romano , Fazzini ; Attacco: Maldini , Mendy .

(4-4-2): ; Difesa: , , , ; Centrocampo: , , , ; Attacco: , . Lecce (4-3-3): Falcone; Difesa: Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Centrocampo: Coulibaly, Ilic, Gorter; Attacco: Pierotti, Stulic, Monteiro.

Gli indisponibili

Panchine corte per entrambe: il Cagliari perde fisicità e leadership con Mina, mentre l’assenza prolungata di Idrissi obbliga a soluzioni conservative dietro; Trepy resta un’incognita e potrebbe non essere rischiato. Nel Lecce lo stop di Geubbels toglie un cambio di passo sulle corsie: il tridente dovrebbe reggere i 90’, ma le rotazioni in attacco potrebbero essere limitate. Valutazioni last minute non escluse.

Cagliari : Mina (infortunio al polpaccio), Idrissi (lesione del legamento crociato anteriore), Trepy (problema medico).

: (infortunio al polpaccio), (lesione del legamento crociato anteriore), (problema medico). Lecce: Geubbels (infortunio alla caviglia).

Le ultime partite giocate

Cagliari in crescita: blitz a Parma e stop di misura con l’Inter. Il Lecce ha esordito con un convincente 2-0 a Venezia, poi il k.o. pesante con la Roma. Segnali alterni, ma entrambe hanno già mostrato identità precise: rossoblù compatti e verticali, giallorossi più diretti e aggressivi in transizione.

Dettaglio degli ultimi risultati:

Cagliari

Parma–Cagliari 0-1; Cagliari–Inter 0-1.

Lecce

Venezia–Lecce 0-2; Lecce–Roma 0-4.

L’arbitro di Cagliari-Lecce

Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata, 13/10/1984). Assistenti: Costanzo – Luciani. IV ufficiale: Fourneau. VAR: Piccinini. AVAR: Mazzoleni. Dati dettagliati su cartellini e rigori per la stagione in corso non sono al momento disponibili; resta una designazione di esperienza per una gara potenzialmente spigolosa.

Statistiche interessanti

Il confronto tra Cagliari e Lecce promette equilibrio: negli ultimi incroci in A il bilancio è in parità e i rossoblù hanno trovato slancio proprio nelle sfide più recenti. Occhio però al trend esterno dei giallorossi, reduci da una striscia positiva fuori casa che sfiora un primato storico, mentre i sardi in casa alternano exploit e passaggi a vuoto. Numeri alla mano, il Lecce concede molti tiri nello specchio, ma sa colpire in velocità; il Cagliari sta proteggendo bene la propria area, “overperformando” rispetto agli xG avversari. Le percentuali di duelli vinti, tra le più basse del lotto per entrambe, raccontano una sfida in cui ordine, seconde palle e palle inattive (con i cross di Obert) potrebbero pesare più del possesso prolungato. Da monitorare gli inserimenti di Gorter e la fisicità di Tiago Gabriel.

Negli ultimi 11 confronti in A, equilibrio totale: tre vittorie per Cagliari , tre per Lecce e cinque pareggi; i sardi hanno però vinto due delle tre più recenti.

, tre per e cinque pareggi; i sardi hanno però vinto due delle tre più recenti. Il Lecce ha fatto risultato in quattro delle ultime cinque trasferte in Sardegna (2V, 2N), invertendo un trend iniziale sfavorevole.

ha fatto risultato in quattro delle ultime cinque trasferte in Sardegna (2V, 2N), invertendo un trend iniziale sfavorevole. Nei precedenti giocati entro le prime 10 giornate, i giallorossi hanno spesso iniziato meglio: quattro successi su sei, tutti però in Puglia.

Il Cagliari ha perso quattro delle ultime sette in casa (3V): rendimento altalenante all’ Unipol Domus .

ha perso quattro delle ultime sette in casa (3V): rendimento altalenante all’ . Lecce a caccia del poker esterno consecutivo in A: riuscì in una striscia analoga solo nel febbraio 2004.

a caccia del poker esterno consecutivo in A: riuscì in una striscia analoga solo nel febbraio 2004. Start di campionato a strappi per il Cagliari : un successo e un k.o., come nel 2019/20.

: un successo e un k.o., come nel 2019/20. Prime due giornate: Lecce squadra che ha concesso più tiri nello specchio; il Cagliari ha incassato meno gol degli xG contro, segnale di protezione dell’area ed efficacia del portiere.

squadra che ha concesso più tiri nello specchio; il ha incassato meno gol degli xG contro, segnale di protezione dell’area ed efficacia del portiere. Duelli fisici: percentuali di successo più basse del torneo per entrambe, gara che si giocherà sulle seconde palle.

Obert tra i difensori più attivi nei cross su azione in avvio di stagione, con un precedente da goleador proprio contro il Lecce .

tra i difensori più attivi nei cross su azione in avvio di stagione, con un precedente da goleador proprio contro il . Gli ospiti hanno già mandato in gol Gorter e Tiago Gabriel alla prima: minaccia sulle palle inattive e in attacco diretto.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Lecce

Numeri alla mano, il Cagliari (possesso 44.0%) costruisce con ordine e concede poco (1 gol subito in 2 gare), mentre il Lecce (possesso 33.1%) verticalizza di più ma soffre dietro (4 reti al passivo). Tiri totali simili (19 vs 18), ma giallorossi più precisi sullo specchio (8 vs 5). Entrambe hanno già centrato un clean sheet e viaggiano su PPDA simili (16.8 vs 16.3), indice di pressing medio-basso.

Giocatori: per il Cagliari miglior marcatore Romano (1), assist Adopo (1); tra gli ammoniti, diversi a quota 1 (Deiola, Fazzini, Kevin Carlos, Zé Pedro). Per il Lecce reti di Gorter e Tiago Gabriel (1), assist Coulibaly (1); gialli per vari a quota 1 (Veiga, Ilic, Ngom, Gaspar). Nessun rosso finora. Clean sheet: Caprile 1, Falcone 1.

Cagliari Lecce Partite giocate 2 2 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 1 Gol fatti 1 2 Gol subiti 1 4 Possesso palla (%) 44.0 33.1 Tiri totali 19 18 Tiri in porta 5 8 Precisione passaggi (%) 87.31 76.06 PPDA 16.8 16.3 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 4 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Lecce? Lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Cagliari-Lecce? All’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Lecce? L’arbitro è Juan Luca Sacchi, con assistenti Costanzo e Luciani; IV ufficiale Fourneau; VAR Piccinini; AVAR Mazzoleni.