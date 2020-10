Cagliari, lo sfogo di Di Francesco

Dopo la prima vittoria stagionale in casa del Torino il Cagliari vuole espugnare la Sardegna Arena. La sfida al Crotone sembra l’occasione buona, ma mister Di Francesco non si accontenta del risultato e chiede ai suoi più attenzione in fase difensiva.

Nella conferenza di vigilia l’ex allenatore della Roma si lascia andare ad uno sfogo: “Le grandi prestazioni nascono da una grande fase difensiva, dobbiamo migliorare ma sono contento di quello che fanno i ragazzi. Dobbiamo abbassare il livello di gol presi. Prima mi contestavano il fatto di voler fare sempre un gol più degli altri, di essere troppo zemaniano, ma vedo che ora va molto di moda. Quando sono arrivato in Europa con il Sassuolo siamo stati una delle migliori difese. Se domani passa il 10′ senza prendere gol sarò più tranquillo, se prendere gol nei primi minuti succede spesso qualche problema c’è. Dobbiamo alzare il livello di attenzione, nei primi minuti del primo tempo ma anche nei primi della ripresa come era successo a Torino”.

A proposito di difesa, ancora in dubbio Godin. Pisacane è tra i possibili sostituti: “Diego si è allenato con continuità, mi ha dato risposte positive, ma domani decideremo insieme per il suo impiego. Fabio si sta allenando veramente bene, con grande applicazione e disponibilità: lo ritengo un centrale, poi magari se decidessi di modificare lo schieramento difensivo anche a 3 tornerebbe sicuramente utile. Ma non è un terzino, per me”.

In chiusura l’inevitabile preoccupazione per la situazione legata al Coronavirus: “Siamo preoccupati per tanti motivi, bisogna essere molto attenti e un pizzico fortunati. Sicuramente questo può condizionare sia il lavoro settimanale che nella partita, ma dobbiamo essere bravi ad adeguarci alle indicazioni che ci vengono date dagli esperti”.

