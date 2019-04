Cagliari, Lucas Castro verso il rientro

Allenamento pomeridiano per il Cagliari in vista del match casalingo di sabato contro il Frosinone. Per i rossoblù di Maran inizialmente lavori di forza individuali in palestra.

Quindi il trasferimento in campo: dopo l'attivazione, il gruppo si è dedicato a esercitazioni di tattica offensiva su due metà campo. In chiusura, partitella a campo ridotto. Lucas Castro ha lavorato parzialmente con la squadra; personalizzato per Fabrizio Cacciatore e Alessandro Deiola. Mercoledì mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

