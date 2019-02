Cagliari, Maran a rischio esonero

Complice la sconfitta interna con l'Atalanta, la posizione di Maran sulla panchina del Cagliari si è fatta traballante. La compagine sarda sta vivendo un momento difficoltà e la dirigenza starebbe valutando un cambio alla guida tecnica.

Tanti i nomi in gioco come possibili sostituti di Maran. Oltre a De Biasi e Carrera (reduce dall'esperienza in Russia con lo Spartak Mosca), attenzione all'ex tecnico del Bologna Donadoni e a Stramaccioni, voglioso di tornare in gioco dopo la non felice esperienza con lo Sparta Praga.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 09:30