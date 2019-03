Cagliari, Maran è pronto per la svolta

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran in un'intervista a Radio Rai è tornato sulla splendida vittoria contro l'Inter: "Abbiamo cercato fortemente una grande vittoria per dare continuità a prestazione e risultati, ci siamo riusciti contro una grande e come volevamo, per dare anche un segnale importante e a noi stessi".

Ora per i sardi serve la svolta in trasferta: "Quest'anno abbiamo raccolto molto poco in trasferta finora, questo non ha dato prestigio alla nostra classifica, ma se avessimo raccolto di più fuori casa saremmo a parlare di un campionato straordinario. Forse avremmo potuto avere 4 punti in più ma la nostra stagione e' in linea con quanto ci prefiggevamo", assicura l'allenatore dei rossoblu.

Il Cagliari è quattordicesimo a +9 dalla zona retrocessione.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 12:25