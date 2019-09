Cagliari, Maran ha già dimenticato il Napoli

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Hellas Verona, Rolando Maran non si è voluto sbottonare sulla formazione: "Chi titolare tra Pellegrini, Ceppitelli e Lykogiannis? Non lo dirò, non lo sanno neanche loro. Dovrò valutare la formazione ma c'è ancora tempo. Nainggolan? Non ha ancora nelle gambe il minutaggio giusto, ma è convocato".

Il tecnico ha già dimenticato la vittoria contro il Napoli: "L'entusiasmo di questa settimana è sempre buono, ma noi abbiamo lavorato come al solito: a mille all'ora. Se la squadra lavora così non serve fare il pompiere, i ragazzi hanno preparato al meglio la partita e l'entusiasmo deve funzionare da carburante. Domenica affronteremo una squadra quadrata, la classifica non rispecchia il loro valore".

Sulla buona partenza della squadra: "Non ci culliamo sui numeri, alleno un gruppo di ragazzi che ha grande attaccamento alla maglia. Abbiamo avuto un giorno in meno di recupero rispetto al Verona e veniamo dalle tante energie spese nella gara con il Napoli".

SPORTAL.IT | 28-09-2019 13:58