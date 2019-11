Cagliari, Maran mette in guardia i suoi e annuncia due assenze

Durante la conferenza stampa Rolando Maran ha presentato la gara contro l'Atalanta: "E' una partita come le altre ma incontriamo l'avversaria più difficile in assoluto. Dovremo essere più bravi del solito, giocare con la migliore mentalità, quella di chi non intende lasciare nulla per strada. E' la squadra che ha perso meno in questo 2019 e va tenuta sotto controllo. Dobbiamo mettere lo stesso atteggiamento di queste ultime partite, altrimenti rischiamo tanto".

Sulla formazione: "Ho bisogno ancora di valutare tante cose. Alcuni ragazzi sono usciti dalla gara col Bologna con diversi problemi. Birsa e Ceppitelli rimangono a casa, Cigarini e Nandez sono acciaccati ma partiranno".

"Avere una panchina lunga mi aiuta ad avere dei dubbi fino all’ultimo, vedrò la soluzione migliore per tutti. Anche in considerazione delle qualità tecniche e fisiche dell’avversario".

SPORTAL.IT | 02-11-2019 14:22