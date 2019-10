Cagliari, Maran si sbilancia sull'Europa

Rolando Maran ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Uno ha parlato delle possibilità d'Europa del Cagliari: "Obiettivo Europa League? Non dobbiamo fissarci su obiettivi straordinari, abbiamo margini di crescita ma non dobbiamo sbagliare e pensare a traguardi a cui ambiscono squadre con rose molto competitive. Noi abbiamo l'obbligo di crescere, poi vediamo dove questo ci porterà. Dobbiamo alimentare i sogni per i tifosi ma essere anche realisti. In questi anni la società è cresciuta e lo dimostra il fatto di aver portato tre giocatori in nazionale, questo dimostra il valore del lavoro fatto".

Su Nainggolan: "Deve solo trovare la migliore condizione, ha perso per infortunio queste settimane che ne hanno compromesso la continuità. Ma Radja è tornato con grandi motivazioni e lo spirito giusto, sembra non si sia mai tolto la maglia del Cagliari. Le polemiche su Kalinic? Non si può nemmeno parlare di gol annullato, visto che l'arbitro ha dato subito indicazioni che c'era un fallo evidente. La situazione mi è sembrata chiarissima".

SPORTAL.IT | 07-10-2019 10:46