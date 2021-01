Cagliari-Milan: Calhanoglu e Theo Hernandez verso il rientro

Allarme rientrato al Milan, che rischiava di presentarsi lunedì a Cagliari senza due pedine fondamentali come Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu.

Entrambi i giocatori, titolarissimi di Pioli, venerdì non si sono allenati ma sabato dovrebbero tornare regolarmente in gruppo così come riporta ‘Sky Sport’.

Theo Hernandez e Calhanoglu quindi saranno in campo lunedì sera a Cagliari dove, in caso di vittoria, i rossoneri potrebbero laurearsi campioni d’inverno con 90 minuti di anticipo.

Intanto i tamponi del gruppo squadra effettuati venerdì sono risultati tutti negativi, ad eccezione di Krunic e Rebic che restano positivi e dunque salteranno anche la trasferta a Cagliari.

OMNISPORT | 15-01-2021 19:58