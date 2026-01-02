Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie i dubbi Leao, Pulisic e Fullkrug, Pisacane sceglie Kilicsoy

Allegri e Pisacane puntano a iniziare al meglio il 2026 e a dare continuità a quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite del 2025: le scelte dei due tecnici di Cagliari e Milan

Inizia dalla Sardegna il 2026 del Milan, e della Serie A. I rossoneri di Massimiliano Allegri fanno visita al Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da due risultati utili consecutivi. Le scelte dei due allenatori nell’anticipo dell’Unipol Domus che inaugura la 18° giornata e il nuovo anno del nostro campionato.

Cagliari-Milan inaugurano il 2026

Gli isolani arrivano alla sfida contro il Milan senza nulla da perdere e con la voglia di dare continuità dopo i due risultati utili consecutivi, firmati dal talento e dai gol di Semih Kiliçsoy, a segno nel successo con il Torino e nel pareggio in extremis contro il Pisa.

Dall’altra parte della barricata, Allegri sa di non potersi permettere un ulteriore passo falso con le squadre della seconda metà della classifica. Iniziare il nuovo anno con un successo, magari anche convincente, permetterebbe infatti di tornare in vetta almeno per qualche ora e mettere pressione a Inter e Napoli, impegnate rispettivamente con Lazio e Bologna.

Leao, Pulisic e Loftus-Cheek: le scelte di Allegri

Tanti i dubbi di formazione per Massimiliano Allegri, praticamente costretto a mandare in campo Rafael Leao dal primo minuto dopo il mese di stop forzato. Non recupera, infatti Nkunku, che si ferma subito dopo la doppietta all’Hellas. Era in dubbio anche Pulisic, che infatti parte della panchina. Al sui posto pronto Loftus-Cheek in posizione avanzata.

Nel 3-5-2 rossonero trova poi spazio Estupinan, con Bartesaghi ad agire nel terzetto di difesa con Tomori e De Winter, vista l’assenza per febbre di Pavlovic e il fresco ritorno dall’infortunio di Gabbia. Centrocampo con Modric, Rabiot e il ritorno da titolare di Fofana, sulla fascia opposta all’ex Brighton agisce Saelemakers. Davanti, come detto, Leao e Loftus. Il nuovo arrivato, Fullkrug, parte della panchina.

Kiliçsoy, Luperto e il ruolo di Palestra: le scelte di Pisacane

I rossoblù scendono in campo con il 4-3-2-1. Davanti a Caprile, Zappa e Mina sono le certezze, con il primo che evoca brutti ricordi al Diavolo dopo la doppietta della passata stagione. A completare la difesa Luperto e Idrissi. Deiola e Adopo agiscono come mezzali, mentre Gaetano ha vinto il ballottaggio con Prati. Palestra agirà altro in appoggio a Kiliçsoy al fianco di Sebastiano Esposito. Borrelli dalla panchina.

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-2-1): Caprile,Zappa, Luperto, Rodriguez, Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert, Esposito, Kilicsoy.. All.: Pisacane.

