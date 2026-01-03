Cagliari-Milan, moviola: tre rigori negati e troppe decisioni cervellotiche, che caos

La prova dell’arbitro Abisso all’Unipol Domus nell’anticipo di A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Marelli e dall’esperto di Prime Calvarese

Il palermitano Abisso, la scelta per Cagliari-Milan, il 6 gennaio 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Ultima uscita in A Genoa-Atalanta. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto siciliano.

I precedenti di Abisso con Cagliari e Milan

Abisso aveva incontrato il Cagliari per 18 volte in carriera, è la squadra che ha arbitrato di più: il suo ‘score’ con i sardi era di 10 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Erano, invece, 11 i precedenti con il Milan: il suo ‘score’ con i rossoneri er di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo incrocio, il 26 febbraio 2025, a ‘San Siro’, per Milan-Parma 3-2.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Barone con Marchetti IV uomo, Camplone al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Idrissi, Palestra, Saelemaekers.

Cagliari-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ il Milan chiede un rigore per un tocco di mano di Zappa in area, ma sembra un’autogiocata del difensore rossoblù che si calcia il pallone sul braccio nel tentativo di rinviare il lancio di Bartesaghi. Al 31′ Al 31′ Estupiñan ferma Palestra fallosamente, Abisso fa proseguire l’azione per il vantaggio con il Cagliari in possesso ma a gioco fermo non ammonisce l’esterno rossonero. Graziato Estupinan anche al 44′ quando trattiene ancora Palestra e ferma la ripartenza. Prima del riposo ci sarebbe un rigore per i rossoneri per fallo in area di di Rodriguez su Loftus-Cheek ma c’è un fuorigioco di Leao che invalida tutto ma non con l’immediatezza che serviva.

Al 61′ entrata dura di Bartesaghi su Palestra ma neanche stavolta c’è il giallo per Abisso. Al 63′ contatto in area del Cagliari tra Rodriguez e Loftus-Cheek, Abisso lascia correre: è l’inglese ad allargare la gamba alla ricerca del tocco del difensore. Al 70′ manca il giallo anche per Leao per un pestone su Luperto. Al 70′ rovesciata in area di Kılıçsoy, la palla colpisce il braccio di Ricci ma per Abisso non è rigore. Decisione confermata velocemente dal VAR

Primo giallo all’83’, è per Idrissi che entra in ritardo su Saelemaekers. Nel recupero ammoniti anche Palestra e Saelemaekers per reciproche scorrettezze, poi il triplice fischio che sancisce il successo per 1-0 del Milan.

La sentenza di Marelli

Nel post-gara il talent di Dazn Luca Marelli si sofferma sul presunto mani in area di Ricci e dice: “Il numero 9 del Cagliari tenta una rovesciata che viene deviata col braccio da Ricci. Il check è stato piuttosto veloce, questo tocco di braccio non è punibile e Ricci è stato fortunato: Ricci tocca il pallone col braccio destro, molto vicino al corpo e vicino al piede dell’avversario. Se avesse toccato palla col sinistro allora sarebbe stato rigore perché il braccio era molto più aperto e lontano del corpo. Il braccio destro invece va a chiudersi e ritengo corretta la decisione di Abisso e del VAR che non è intervenuto proprio per questo motivo. Un episodio diverso da quello di Lecce-Napoli, perché lì Juan Jesus tocca il pallone nella stessa dinamica con il braccio sinistro”.

La moviola di Calvarese

Sul match ha detto la sua anche l’esperto di Prime Calvarese che sui social scrive: “Tre gli episodi principali. Il mani di Zappa non è punibile – si tratta di un’autogiocata – e avviene fuori area. Poi i due contatti in area di rigore tra Rodriguez e Loftus-Cheek: nel primo tempo Abisso fischia giustamente il rigore, ma c’è un fuorigioco precedente; nel secondo tempo invece il contatto è un normale contrasto di gioco, regolare. Voto ad Abisso: 6,5″.