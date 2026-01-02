Pagelle di Cagliari-Milan 0-1: basta Leao al minimo per 3 punti e primato. Modric ovunque, esordio per Fullkrug

Di corto muso, come piace al suo allenatore. Il Milan prende il massimo con il minimo sforzo ed espugna l’Unipol Domus di Cagliari, conquistando i 3 punti e il primato in classifica almeno per due notti. Dopo un primo tempo passivo, il Diavolo viene fuori nella ripresa e colpisce praticamente subito con Rafa Leao. Max Allegri si gode una difesa perfetta, un Modric ispirato come al solito e l’esordio assoluto di Fullkrug. Per Pisacane risposte positive dal gruppo ma nessun punto.
- Le scelte di Pisacane e Allegri
- Primo tempo bloccato, poche occasioni
- Leao vale 3 punti e primato
- Le pagelle del Milan
- Top e flop del Cagliari
Salvezza e scudetto. Passa molto da questo Cagliari-Milan che inaugura il 2026 di Serie A. Max Allegri torna nel luogo dove la sua carriera prese il volo, prima di collezionare titoli su titoli, e lo fa con scelte chiaramente condizionate dagli infortuni del momento. In avanti c’è il recuperato Leao, schierato unica punta con Loftus-Cheek a supporto, mentre Pulisic e il neo arrivato Fullkrug partono dalla panchina. Dall’altra parte, 3-5-2 per il Cagliari, con Esposito e Kilicsoy in attacco: riflettori puntati soprattutto sul turco, chiamato a confermare i segnali positivi delle ultime settimane. La tradizione è favorevole al Diavolo, imbattuto da 14 partite contro i sardi.
Primo tempo bloccato, poche occasioni
Avvio equilibrato alla Domus, con ritmi contenuti e poche vere occasioni da gol. Il Cagliari si rende pericoloso soprattutto sui cross, con Adopo che impegna Maignan di testa, mentre il Milan prova a colpire in ripartenza affidandosi a Leao e Loftus-Cheek senza però trovare precisione. Nel finale l’episodio chiave: Rodriguez stende Loftus in area, ma l’azione viene fermata per un precedente fuorigioco di Leao. All’intervallo è 0-0, risultato che rispecchia quanto visto in campo.
Leao vale 3 punti e primato
Nella ripresa il Diavolo cambia marcia e dopo appena 5 minuti trova il vantaggio. A sbloccare il risultato è Leao con una sassata che non lascia scampo a Caprile. Pisacane prova a rendere più offensiva la sua formazione, mettendo dentro un’altra punta come Borrelli accanto a Esposito (e poco dopo Gaetano) e Kilicsoy. Allegri inserisce nella mischia Fullkrug all’esordio assoluto in Serie A. I rossoblù alzano i giri del motore ma senza mai impensierire seriamente il Diavolo. Che si prende 3 punti e primato. Almeno per due notti.
Le pagelle del Milan
- Maignan 6 Nessun intervento degno di nota.
- Tomori 6 In controllo.
- De Winter 6,5 L’inizio è incerto, poi prende le misure su Kilicsoy e vince un duello con un cliente neanche tanto comodo.
- Bartesaghi 6,5 Allegri lo punzecchia per qualche errore in impostazione. Difensivamente, però, il 20enne di Erba tiene bene in un ruolo che non è neanche propriamente il suo.
- Saelemaekers 6 Meno arrembante di altre occasioni ma comunque di sostanza.
- Fofana 6 Si esalta nella battaglia e nei duelli. Dal punto di vista del palleggio, meglio lasciar fare a Modric. (Dal 69′ Ricci 6 Un mani pericoloso in area in chiusura ma è entrato con buon piglio).
- Modric 7 Lui è uno dei pochi che non cambia da un tempo all’altro. Fa sempre il suo con una regia sempre efficace.
- Rabiot 6,5 Fondamentale nella transizione offensiva della squadra. Quando sale di tono lui, salgono tutti.
- Estupinan 5,5 Il suo compito principale è contenere Palestra. Poi, però, palesa limiti tecnici evidenti. (Dal 79′ Gabbia ng).
- Loftus-Cheek 6,5 Fatica a trovare la posizione inizialmente. Poi beneficia della verve ritrovata dalla squadra per farsi vedere davanti con gli inserimenti che sono la specialità della casa e con una fisicità che crea difficoltà alla retroguardia sarda. (Dal 79′ Pulisic 6,5 Gli bastano pochi minuti per incidere e fare la differenza).
- Leao 6,5 Primo tempo insufficiente, non solo per demeriti suoi. Nella ripresa colpisce al primo tentativo, confermandosi giocatore determinante. (Dal 69′ Fullkrug 6 Primi minuti significativi per l’attaccante tedesco con un paio di giocate interessanti).
Top e flop del Cagliari
- Esposito 6 Tra i più attivi. Generoso in fase di copertura, dando una mano nei raddoppi, ma presente anche quando occorre ripartire. Esce per infortunio.
- Prati 5,5 Con Pisacane è un giocatore trasformato. Stasera, però, le sue qualità non sono venute fuori. Un solo inserimento tentato, anticipato però dall’avversario.
- Kilicsoy 5,5 Inizio discreto ma si spegne presto.
- Zappa 5,5 Va a vuoto su Leao nell’azione dello 0-1.