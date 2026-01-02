Pagelle di Cagliari-Milan 0-1: basta Leao al minimo per 3 punti e primato. Modric ovunque, esordio per Fullkrug

I top e flop del match dell'Unipol Domus, valevole per la 18a giornata di Serie A. Basta un guizzo del portoghese per conquistare la vittoria.

Di corto muso, come piace al suo allenatore. Il Milan prende il massimo con il minimo sforzo ed espugna l’Unipol Domus di Cagliari, conquistando i 3 punti e il primato in classifica almeno per due notti. Dopo un primo tempo passivo, il Diavolo viene fuori nella ripresa e colpisce praticamente subito con Rafa Leao. Max Allegri si gode una difesa perfetta, un Modric ispirato come al solito e l’esordio assoluto di Fullkrug. Per Pisacane risposte positive dal gruppo ma nessun punto.

Le scelte di Pisacane e Allegri

Salvezza e scudetto. Passa molto da questo Cagliari-Milan che inaugura il 2026 di Serie A. Max Allegri torna nel luogo dove la sua carriera prese il volo, prima di collezionare titoli su titoli, e lo fa con scelte chiaramente condizionate dagli infortuni del momento. In avanti c’è il recuperato Leao, schierato unica punta con Loftus-Cheek a supporto, mentre Pulisic e il neo arrivato Fullkrug partono dalla panchina. Dall’altra parte, 3-5-2 per il Cagliari, con Esposito e Kilicsoy in attacco: riflettori puntati soprattutto sul turco, chiamato a confermare i segnali positivi delle ultime settimane. La tradizione è favorevole al Diavolo, imbattuto da 14 partite contro i sardi.

Primo tempo bloccato, poche occasioni

Avvio equilibrato alla Domus, con ritmi contenuti e poche vere occasioni da gol. Il Cagliari si rende pericoloso soprattutto sui cross, con Adopo che impegna Maignan di testa, mentre il Milan prova a colpire in ripartenza affidandosi a Leao e Loftus-Cheek senza però trovare precisione. Nel finale l’episodio chiave: Rodriguez stende Loftus in area, ma l’azione viene fermata per un precedente fuorigioco di Leao. All’intervallo è 0-0, risultato che rispecchia quanto visto in campo.

Leao vale 3 punti e primato

Nella ripresa il Diavolo cambia marcia e dopo appena 5 minuti trova il vantaggio. A sbloccare il risultato è Leao con una sassata che non lascia scampo a Caprile. Pisacane prova a rendere più offensiva la sua formazione, mettendo dentro un’altra punta come Borrelli accanto a Esposito (e poco dopo Gaetano) e Kilicsoy. Allegri inserisce nella mischia Fullkrug all’esordio assoluto in Serie A. I rossoblù alzano i giri del motore ma senza mai impensierire seriamente il Diavolo. Che si prende 3 punti e primato. Almeno per due notti.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Nessun intervento degno di nota.

Tomori 6 In controllo.

De Winter 6,5 L'inizio è incerto, poi prende le misure su Kilicsoy e vince un duello con un cliente neanche tanto comodo.

Bartesaghi 6,5 Allegri lo punzecchia per qualche errore in impostazione. Difensivamente, però, il 20enne di Erba tiene bene in un ruolo che non è neanche propriamente il suo.

Saelemaekers 6 Meno arrembante di altre occasioni ma comunque di sostanza.

Fofana 6 Si esalta nella battaglia e nei duelli. Dal punto di vista del palleggio, meglio lasciar fare a Modric. (Dal 69′ Ricci 6 Un mani pericoloso in area in chiusura ma è entrato con buon piglio).

Modric 7 Lui è uno dei pochi che non cambia da un tempo all'altro. Fa sempre il suo con una regia sempre efficace.

Rabiot 6,5 Fondamentale nella transizione offensiva della squadra. Quando sale di tono lui, salgono tutti.

Estupinan 5,5 Il suo compito principale è contenere Palestra. Poi, però, palesa limiti tecnici evidenti. (Dal 79′ Gabbia ng ).

Loftus-Cheek 6,5 Fatica a trovare la posizione inizialmente. Poi beneficia della verve ritrovata dalla squadra per farsi vedere davanti con gli inserimenti che sono la specialità della casa e con una fisicità che crea difficoltà alla retroguardia sarda. (Dal 79′ Pulisic 6,5 Gli bastano pochi minuti per incidere e fare la differenza).

Leao 6,5 Primo tempo insufficiente, non solo per demeriti suoi. Nella ripresa colpisce al primo tentativo, confermandosi giocatore determinante. (Dal 69′ Fullkrug 6 Primi minuti significativi per l'attaccante tedesco con un paio di giocate interessanti).

Top e flop del Cagliari