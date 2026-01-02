Cagliari-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari–Milan accende la 18a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Unipol Domus di Cagliari venerdì 2 gennaio 2026 alle 20:45. Sardi al 14° posto con 18 punti in 17 gare (4 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 19 gol fatti e 24 subiti), rossoneri secondi con 35 punti in 16 partite (10 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 27 gol segnati, 13 incassati). Un test da vertice per il Milan, imbattuto fuori casa, contro un Cagliari in ripresa e in piena corsa salvezza.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cagliari-Milan
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cagliari e Milan
Probabili formazioni
Si va verso un 3-5-1-1 speculare: il Cagliari dovrebbe affidarsi a Caprile dietro una linea che potrebbe essere composta da Zappa, Deiola, Luperto; sulle corsie Palestra e Idrissi, in mezzo Adopo e Prati per filtro e palleggio, con Liteta pronto a strappare. Sulla trequarti Gaetano a sostegno di Kılıçsoy, ma l’opzione Luvumbo a gara in corso resta plausibile, così come Pavoletti per la soluzione alta. Nel Milan si va verso la difesa a tre con Tomori, De Winter, Pavlović; a destra Saelemaekers, a sinistra Bartesaghi. In regia potrebbe agire Modrić con Ricci e Rabiot interni; sulla trequarti Loftus-Cheek dovrebbe appoggiare Leão da centravanti. Assenze pesanti per i sardi con Belotti e Felici out; tra i rossoneri Gabbia è in dubbio e Giménez indisponibile. Al momento non si segnalano squalifiche di rilievo.
Ecco le probabili scelte:
- Cagliari (3-5-1-1): Portiere: Caprile. Difesa a 3 (da destra): Zappa – Deiola – Luperto. Centrocampo a 5 (da destra): Palestra – Adopo – Prati – Liteta – Idrissi. Trequartista: Gaetano. Punta: Kılıçsoy. V:Sport
- Milan (3-5-1-1): Portiere: Maignan. Difesa a 3 (da destra): Tomori – De Winter – Pavlović. Centrocampo a 5 (da destra): Saelemaekers – Ricci – Modrić – Rabiot – Bartesaghi. Trequartista: Loftus-Cheek. Punta: Leão. V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: il Cagliari perde peso e profondità offensiva con Belotti e Felici, oltre alla fisicità di Folorunsho; dietro, stop per Zé Pedro. Nel Milan resta da valutare Gabbia (in dubbio), mentre Giménez non sarà della partita: Pioli potrebbe così insistere su Tomori e ruotare alternative dalla panchina. Situazione da monitorare fino alla rifinitura, ma gli equilibri iniziali paiono tracciati.
- Cagliari
- Belotti (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio)
- Zé Pedro (infortunio al ginocchio)
- Folorunsho (lesione del legamento collaterale mediale – ginocchio)
- Felici (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio)
- Milan
- Gabbia (in dubbio 50% – infortunio al ginocchio)
- Giménez (infortunio alla caviglia)
Le ultime partite giocate
Cagliari in crescita recente tra mura amiche e personalità in trasferta: 7 punti nelle ultime cinque. Il Milan arriva lanciato e solido dietro: 13 punti nelle ultime cinque e imbattibilità esterna che pesa.
|Cagliari
|ko
|ok
|ko
|x
|ok
|Milan
|ok
|ok
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Cagliari ha totalizzato 7 punti, il Milan 13. Dettaglio risultati:
- Cagliari
Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0; Atalanta-Cagliari 2-1; Cagliari-Pisa 2-2; Torino-Cagliari 1-2.
- Milan
Inter-Milan 0-1; Milan-Lazio 1-0; Torino-Milan 2-3; Milan-Sassuolo 2-2; Milan-Verona 3-0.
L’arbitro di Cagliari-Milan
La gara sarà diretta da Abisso. In stagione, Rosario Abisso ha arbitrato 5 incontri in Serie A: 0 rigori assegnati, media 3,8 ammonizioni a partita (17 gialli totali) e 2 espulsioni; 149 falli fischiati e 14 fuorigioco. Al VAR Camplone.
- Arbitro: ABISSO
- Assistenti: Rossi L. – Barone
- IV: Marchetti
- VAR: Camplone
- AVAR: Di Bello
Informazioni interessanti sul match
Tradizione favorevole al Milan e momento incoraggiante per il Cagliari: i rossoneri non perdono contro i sardi da 14 gare e fuori casa sono ancora imbattuti in questo campionato, con numeri difensivi d’élite (tutti i gol subiti dall’interno dell’area). I rossoblù, però, hanno ritrovato ritmo e gol: due successi nelle ultime quattro e serie aperta di gare a segno, sospinti dall’energia dei giovani come Kılıçsoy. Nel recente passato la sfida ha riscoperto equilibrio, con pareggi in sequenza e una storica solidità del Milan a Cagliari dagli anni 2000 in poi. Il quadro anticipa un confronto di contrasti: catena sinistra rossonera tecnica e rapida contro la densità centrale sarda; attenzione ai piazzati del Cagliari e alle transizioni del Milan. L’inerzia è dalla parte degli ospiti, ma il fattore Unipol Domus e il buon momento dei rossoblù potrebbero sporcare il pronostico.
- Il Milan è imbattuto da 14 gare contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N): una delle sue serie aperte più lunghe.
- Dopo i pari recenti, le due squadre potrebbero impattare per la terza volta di fila: sarebbe un inedito dagli anni ’90.
- Dal 2000 in poi il Milan ha perso una sola volta in 20 trasferte a Cagliari (12V, 7N): trend esterno quasi perfetto.
- Con 10 successi in 16 gare, il Milan viaggia su ritmi da top-4 storicamente garantiti per i rossoneri.
- Rossoneri imbattuti in tutte le gare esterne stagionali (4V, 3N): potrebbero estendere la striscia oltre le prime otto trasferte.
- Cagliari in ripresa: 2 vittorie nelle ultime 4 e gol segnati da sei turni consecutivi.
- All’Unipol Domus i rossoblù non perdono da tre gare: obiettivo allungare la serie positiva casalinga.
- Tutti i gol subiti dal Milan arrivano dall’area; il Cagliari segna quasi solo da dentro i sedici metri.
- Kılıçsoy è il più giovane a segno in casa e in trasferta in questa Serie A: talento in ascesa.
- Nkunku è già a quota 2 gol e 2 assist: rendimento in crescita rispetto alla scorsa stagione.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Milan
Il Milan comanda nel possesso (51,3% a 45,2%), nei clean sheet (8 a 3) e nella conversione (16,46% a 14,84%), con difesa più ermetica (13 gol subiti contro 24). Il Cagliari risponde con pressione efficace sulle seconde palle e discreta mira (46,9% tiri nello specchio), ma concede più conclusioni. Palleggio rossonero più pulito (87,5% passaggi riusciti), rossoblù pericolosi sulle corsie e sui piazzati.
Leader individuali: nel Cagliari capocannonieri Esposito e Borrelli (3), miglior assist-man Palestra (3), più ammonito Obert (6), clean sheet Caprile (3). Nel Milan capocannoniere Pulisic (8), miglior assist-man indicativo Pulisic/Modric/Nkunku (2), più ammoniti diffusi, un rosso per Estupiñán; clean sheet Maignan (6, più 1 Terracciano).
|Cagliari
|Milan
|Partite giocate
|17
|16
|Vittorie
|4
|10
|Pareggi
|6
|5
|Sconfitte
|7
|1
|Gol segnati
|19
|27
|Gol subiti
|24
|13
|Clean sheet
|3
|8
|Possesso palla (%)
|45,2
|51,3
|Tiri totali
|128
|164
|Tiri in porta
|60
|76
|Precisione passaggi (%)
|79,7
|87,5
|Conversione tiro (%)
|14,84
|16,46
|Ammonizioni
|41
|23
