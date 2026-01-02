Cagliari-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Milan di Serie A 2025-26, 18a giornata: data, orario, formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

Cagliari–Milan accende la 18a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Unipol Domus di Cagliari venerdì 2 gennaio 2026 alle 20:45. Sardi al 14° posto con 18 punti in 17 gare (4 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 19 gol fatti e 24 subiti), rossoneri secondi con 35 punti in 16 partite (10 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 27 gol segnati, 13 incassati). Un test da vertice per il Milan, imbattuto fuori casa, contro un Cagliari in ripresa e in piena corsa salvezza.

Probabili formazioni

Si va verso un 3-5-1-1 speculare: il Cagliari dovrebbe affidarsi a Caprile dietro una linea che potrebbe essere composta da Zappa, Deiola, Luperto; sulle corsie Palestra e Idrissi, in mezzo Adopo e Prati per filtro e palleggio, con Liteta pronto a strappare. Sulla trequarti Gaetano a sostegno di Kılıçsoy, ma l’opzione Luvumbo a gara in corso resta plausibile, così come Pavoletti per la soluzione alta. Nel Milan si va verso la difesa a tre con Tomori, De Winter, Pavlović; a destra Saelemaekers, a sinistra Bartesaghi. In regia potrebbe agire Modrić con Ricci e Rabiot interni; sulla trequarti Loftus-Cheek dovrebbe appoggiare Leão da centravanti. Assenze pesanti per i sardi con Belotti e Felici out; tra i rossoneri Gabbia è in dubbio e Giménez indisponibile. Al momento non si segnalano squalifiche di rilievo.

Ecco le probabili scelte:

Cagliari (3-5-1-1): Portiere: Caprile . Difesa a 3 (da destra): Zappa – Deiola – Luperto . Centrocampo a 5 (da destra): Palestra – Adopo – Prati – Liteta – Idrissi . Trequartista: Gaetano . Punta: Kılıçsoy . V:Sport

(3-5-1-1): Portiere: . Difesa a 3 (da destra): – – . Centrocampo a 5 (da destra): – – – – . Trequartista: . Punta: . Milan (3-5-1-1): Portiere: Maignan. Difesa a 3 (da destra): Tomori – De Winter – Pavlović. Centrocampo a 5 (da destra): Saelemaekers – Ricci – Modrić – Rabiot – Bartesaghi. Trequartista: Loftus-Cheek. Punta: Leão. V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Cagliari perde peso e profondità offensiva con Belotti e Felici, oltre alla fisicità di Folorunsho; dietro, stop per Zé Pedro. Nel Milan resta da valutare Gabbia (in dubbio), mentre Giménez non sarà della partita: Pioli potrebbe così insistere su Tomori e ruotare alternative dalla panchina. Situazione da monitorare fino alla rifinitura, ma gli equilibri iniziali paiono tracciati.

Cagliari Belotti (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio) Zé Pedro (infortunio al ginocchio) Folorunsho (lesione del legamento collaterale mediale – ginocchio) Felici (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio)

Milan Gabbia (in dubbio 50% – infortunio al ginocchio) Giménez (infortunio alla caviglia)



Le ultime partite giocate

Cagliari in crescita recente tra mura amiche e personalità in trasferta: 7 punti nelle ultime cinque. Il Milan arriva lanciato e solido dietro: 13 punti nelle ultime cinque e imbattibilità esterna che pesa.

Cagliari ko ok ko x ok Milan ok ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Cagliari ha totalizzato 7 punti, il Milan 13. Dettaglio risultati:

Cagliari

Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0; Atalanta-Cagliari 2-1; Cagliari-Pisa 2-2; Torino-Cagliari 1-2.

Milan

Inter-Milan 0-1; Milan-Lazio 1-0; Torino-Milan 2-3; Milan-Sassuolo 2-2; Milan-Verona 3-0.

L’arbitro di Cagliari-Milan

La gara sarà diretta da Abisso. In stagione, Rosario Abisso ha arbitrato 5 incontri in Serie A: 0 rigori assegnati, media 3,8 ammonizioni a partita (17 gialli totali) e 2 espulsioni; 149 falli fischiati e 14 fuorigioco. Al VAR Camplone.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: Rossi L. – Barone

IV: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello

Informazioni interessanti sul match

Tradizione favorevole al Milan e momento incoraggiante per il Cagliari: i rossoneri non perdono contro i sardi da 14 gare e fuori casa sono ancora imbattuti in questo campionato, con numeri difensivi d’élite (tutti i gol subiti dall’interno dell’area). I rossoblù, però, hanno ritrovato ritmo e gol: due successi nelle ultime quattro e serie aperta di gare a segno, sospinti dall’energia dei giovani come Kılıçsoy. Nel recente passato la sfida ha riscoperto equilibrio, con pareggi in sequenza e una storica solidità del Milan a Cagliari dagli anni 2000 in poi. Il quadro anticipa un confronto di contrasti: catena sinistra rossonera tecnica e rapida contro la densità centrale sarda; attenzione ai piazzati del Cagliari e alle transizioni del Milan. L’inerzia è dalla parte degli ospiti, ma il fattore Unipol Domus e il buon momento dei rossoblù potrebbero sporcare il pronostico.

Il Milan è imbattuto da 14 gare contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N): una delle sue serie aperte più lunghe.

è imbattuto da 14 gare contro il in Serie A (10V, 4N): una delle sue serie aperte più lunghe. Dopo i pari recenti, le due squadre potrebbero impattare per la terza volta di fila: sarebbe un inedito dagli anni ’90.

Dal 2000 in poi il Milan ha perso una sola volta in 20 trasferte a Cagliari (12V, 7N): trend esterno quasi perfetto.

ha perso una sola volta in 20 trasferte a Cagliari (12V, 7N): trend esterno quasi perfetto. Con 10 successi in 16 gare, il Milan viaggia su ritmi da top-4 storicamente garantiti per i rossoneri.

viaggia su ritmi da top-4 storicamente garantiti per i rossoneri. Rossoneri imbattuti in tutte le gare esterne stagionali (4V, 3N): potrebbero estendere la striscia oltre le prime otto trasferte.

Cagliari in ripresa: 2 vittorie nelle ultime 4 e gol segnati da sei turni consecutivi.

in ripresa: 2 vittorie nelle ultime 4 e gol segnati da sei turni consecutivi. All’Unipol Domus i rossoblù non perdono da tre gare: obiettivo allungare la serie positiva casalinga.

Tutti i gol subiti dal Milan arrivano dall’area; il Cagliari segna quasi solo da dentro i sedici metri.

arrivano dall’area; il segna quasi solo da dentro i sedici metri. Kılıçsoy è il più giovane a segno in casa e in trasferta in questa Serie A: talento in ascesa.

è il più giovane a segno in casa e in trasferta in questa Serie A: talento in ascesa. Nkunku è già a quota 2 gol e 2 assist: rendimento in crescita rispetto alla scorsa stagione.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Milan

Il Milan comanda nel possesso (51,3% a 45,2%), nei clean sheet (8 a 3) e nella conversione (16,46% a 14,84%), con difesa più ermetica (13 gol subiti contro 24). Il Cagliari risponde con pressione efficace sulle seconde palle e discreta mira (46,9% tiri nello specchio), ma concede più conclusioni. Palleggio rossonero più pulito (87,5% passaggi riusciti), rossoblù pericolosi sulle corsie e sui piazzati.

Leader individuali: nel Cagliari capocannonieri Esposito e Borrelli (3), miglior assist-man Palestra (3), più ammonito Obert (6), clean sheet Caprile (3). Nel Milan capocannoniere Pulisic (8), miglior assist-man indicativo Pulisic/Modric/Nkunku (2), più ammoniti diffusi, un rosso per Estupiñán; clean sheet Maignan (6, più 1 Terracciano).

Cagliari Milan Partite giocate 17 16 Vittorie 4 10 Pareggi 6 5 Sconfitte 7 1 Gol segnati 19 27 Gol subiti 24 13 Clean sheet 3 8 Possesso palla (%) 45,2 51,3 Tiri totali 128 164 Tiri in porta 60 76 Precisione passaggi (%) 79,7 87,5 Conversione tiro (%) 14,84 16,46 Ammonizioni 41 23

FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Milan? Venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Cagliari-Milan? Allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Milan? L’arbitro è Abisso; assistenti Rossi L. e Barone, IV ufficiale Marchetti, VAR Camplone, AVAR Di Bello.