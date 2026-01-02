Cagliari-Milan, il “mani” di Ricci fa esplodere i social: “Campionato falsato”. Caos per il rigore non dato ai sardi

L’episodio a 20’ minuti dalla fine che avrebbe potuto portare la squadra di Pisacane al pareggio fa discutere. Sui social sale la rabbia dei tifosi avversari: i fan di Juventus, Inter e Napoli all’attacco

Una vittoria di “corto muso”, come quelle che tanto piacciono a Massimiliano Allegri. Il Milan passa sul campo del Cagliari con il minimo sforzo, una zampata di Leao al primo tiro in porta basta per i tre punti. Non basta però per cancellare le polemiche che arrivano su un tocco di mano di Ricci nel secondo tempo mentre i padroni di casa tentano l’assalto per cercare il pareggio.

Il tocco di mano di Ricci: l’episodio controverso

L’episodio arbitrale che fa più discutere è quello che avviene a 20 minuti dal termine. Kilicsoy controlla in area di rigore e prova a calciare in rovesciata, la traiettoria sembra indirizzata verso la porta di Maignan ma sulla palla interviene Ricci che colpisce con il braccio. Per l’arbitro Abisso (ma anche per il Var) si tratta di un episodio non punibile perché il braccio è aderente al corpo e viene assegnato solo il calcio d’angolo. L’ex giocatore del Torino è molto vicino e il braccio non è estremamente largo ma è un episodio per il quale in altre circostanze è stata concessa la massima punizione.

Anche il Milan recrimina

Non ci sono solo i giocatori del Cagliari a protestare per un calcio di rigore. Nel primo tempo sono i rossoneri a protestare per un fallo di mano. Al 17’ nel tentativo di anticipare Rabiot al limite dell’area di rigore Zappa rinvia il pallone con il piede sinistro ma in modo maldestro e finisce anche per colpire la palla con la mano destra. Il direttore di gara Abisso decide di lasciar continuare e neanche la coppia Camplone-Di Bello al Var interviene. Sembra la decisione giusta visto che il tocco avviene fuori dall’area di rigore e quella di Zappa è un’autogiocata.

La rabbia esplode sui social

L’episodio che vede protagonista Ricci però scoppia sui social con i tifosi delle altre squadre che si lanciano all’attacco per una decisione arbitrale molto discussa. “La storia si ripete sempre: quando gioca il Milan, l’arbitro fa finta di non vedere. Rigore solare negata al Cagliari, Ricci para con il braccio destro un tiro destinato in porta. Decisione francamente inspiegabile”, il commento di Francois. Si torna a discutere anche del rigore non dato contro la Lazio: “Dopo quello con la Lazio altro rigore per fallo di mano non fischiato contro il Milan. A questo punto facciamoli giocare direttamente con le mani. Così mettiamo fine alla farsa”. Ma c’è chi si spinge anche oltre: “Continuano a vincere rubando e il Var dorme clamorosamente. Siete da denuncia, state falsando un campionato”.

