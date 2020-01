Cagliari, Nainggolan: "Potevo starci in questa Inter"

Nel post match della gara di Coppa Italia persa, a San Siro, contro l'Inter, Nainggolan ha parlato della sua ex squadra: "Sono un calciatore, con le mie qualità e ripeto che in questo gruppo ci potevo stare. Loro hanno fatto delle scelte e io le ho accettate", le sue parole in zona mista.

Il centrocampista belga ha parlato anche di Conte: "Siamo innanzitutto uomini: lui lo è stato a differenza di tanti altri, ho apprezzato il suo comportamento". Sulla volata Scudetto: "Tifo sempre per la mia ex squadra. Se lo vince l'Inter e non la Juve sarei contento".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 08:20