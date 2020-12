Cagliari-Nainggolan, si riapre tutto

Il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta a Radio Sportiva ha aperto a un possibile ritorno di Radja Nainggolan nel prossimo mercato di gennaio: “Chiaro che Radja un giocatore che non scopro, ad ottobre non c’erano le condizioni per poter ripetere questo matrimonio, il Cagliari deve esistere oggi e fra 10 anni, il bilancio è importante, il presidente ci ha provato fortemente ma è giusto che sia andata così”.

“Per gennaio ad oggi non ci sono le condizioni ma manca un mese, se mai ci dovessero essere noi saremmo i più felici del mondo perché sappiamo cosa può dare Radja alla squadra e alla città come entusiasmo e sotto l’aspetto tecnico tattico e di esperienza, è un giocatore che vorrebbero tutti. Niente voli, poi a gennaio vediamo”.

OMNISPORT | 01-12-2020 19:20