Cagliari-Nandez, distanza minima

Nonostante gli incontri tra Giulini e il presidente del Boca Juniors nei giorni scorsi, l'affare Nandez-Cagliari non si è ancora sbloccato.

Per il classe 1996 gli isolani sono disposti a sborsare 16/17 milioni di euro ma la società argentina non si muove dalla richiesta di 20.

I rapporti tra le due società non sono dei migliori dopo l'episodio sempre legato a Nandez di gennaio, per questo il Cagliari sta valutando altri profili per il centrocampo, Rog e Kurtic tra i tanti.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 15:34