Cagliari, Nandez il dopo Barella: è la volta buona

Il Cagliari è pronto a stringere per l'erede di Nicolò Barella.

Si tratta di Nahitan Nandez, il talento del Boca Juniors già seguito a gennaio e il cui nome non è mai uscito dal taccuino del presidente Giulini.

Questa volta però sembra quella buona per chiudere la trattativa per il giocatore classe 1995, che la società isolana è disposta a pagare 15 milioni di euro. Una tappa importante dell'operazione arriverà lunedì 15 luglio, giorno in cui Giulini insieme all'avvocato Porzio raggiungerà Madrid per incontrare il presidente del Boca Angelici. Potrebbe essere questa l'occasione per avvicinarsi a quel giocatore di qualità di cui i rossoblù hanno bisogno.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 11:23