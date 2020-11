Cagliari: Nandez trovato positivo al Covid-19

Un altro caso di positività al Coronavirus per il Cagliari. Dopo l’uruguaiano Godin e l’attaccante Giovanni Simeone, è costretto a fermarsi anche Nandez.

Il centrocampista non era stato convocato solo per precauzione prima della trasferta contro la Juventus a causa del focolaio scoppiato in nazionale pur risultando negativo. Ora invece ecco la brutta notizia. “A seguito degli ultimi test sanitari effettuati il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Nahitan Nandez: il calciatore è stato prontamente isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore.

Nandez quindi dovrà restare fuori per alcune settimane e salterà quasi sicuramente almeno tre partite, tra cui quella contro l’Inter.

Una perdita pesante per Di Francesco che in questo inizio di stagione ha puntato forte su Nandez e adesso dovrà trovare nuove soluzioni a centrocampo.

