Le pagelle di Cagliari-Napoli: McTominay decisivo, Hojlund imprescindibile per Conte. Male Palestra

Le pagelle della partita tra Cagliari e Napoli, anticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A: grande partita di De Bruyne al rientro da titolare.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La 30esima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Cagliari e Napoli: 1-0 per la squadra di Conte che porta a casa tre punti importanti in un campo sempre ostico. Decisivo il gol dopo appena due minuti di McTominay che sfrutta al meglio una mischia nell’area piccola e segna il suo secondo gol nelle ultime tre partite. Quarta vittoria consecutiva per il Napoli che consolida sempre di più il terzo posto e insidia il secondo occupato dal Milan. Prosegue invece il momento difficile del Cagliari che subisce la terza sconfitta consecutiva e non riesce a interrompere il digiuno di vittoria: i tre punti mancano dallo scorso gennaio alla squadra di Pisacane.

A Conte basta un gol di McTominay: il Napoli espugna Cagliari

Pronti via e la squadra di Antonio Conte passa subito in vantaggio. Al primo calcio d’angolo della partita, Politano la mette sul secondo palo dove Beukema fa la sponda, Buongiorno la liscia ma c’è McTominay che a porta libera la mette dentro. Il Cagliari cresce col passare dei minuti e prova a reagire: al 20′ ha la miglior occasione con Esposito che recupera il pallone su Olivera, si ritrova a tu per tu con Milinkovic-Savic, ma la mette fuori. Nel finale del primo tempo si abbassano i ritmi e torna in cattedra la qualità tecnica del Napoli, ancora con McTominay pericoloso da fuori area e confermando la capacità di questa squadra di creare sempre pericoli dai calci da fermo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa i ritmi tornano sostenuti con diverse trame interessanti da entrambe le parti. Il Napoli ci prova con le combinazioni nello stretto tra De Bruyne, Politano e McTominay, ma non riesce a sfondare il muro difensivo del Cagliari. Mentre i rossoblù provano a mettere in difficoltà Milinkovic-Savic in transizione, ma troppo spesso gli uomini di Pisacane sono imprecisi nell’ultima scelta. Il Cagliari si fa pericoloso intorno al 65′ su calcio d’angolo, con una sponda che stava per arrivare sulla testa di Mina ed Esposito che sulla ribattuta da ottima posizione la spara alta. Nel finale il Napoli fa scivolare la partita verso il triplice fischio senza correre particolari rischi, fino al 92′ quando Mina sfila alle spalle della difesa del Napoli e rimette in mezzo il pallone, Spinazzola respinge nell’area piccola con Mendy solo alle sue spalle e salva gli azzurri.

Rivivi le emozioni di Cagliari-Napoli

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6 : Non gli creano troppi pericoli dalle sue parti, ma è sempre reattivo quando viene chiamato in causa.

: Non gli creano troppi pericoli dalle sue parti, ma è sempre reattivo quando viene chiamato in causa. Beukema 6 : Fa la sponda decisiva per il primo gol del Napoli. Prestazione senza troppi patemi, ci mette fisicità e annulla Folorunsho.

: Fa la sponda decisiva per il primo gol del Napoli. Prestazione senza troppi patemi, ci mette fisicità e annulla Folorunsho. Buongiorno 6 : Rischia di fare un pasticcio in occasione del gol quando liscia il pallone a porta vuota. Per il resto fa una partita solida, regge bene la botta con l’attacco del Cagliari.

: Rischia di fare un pasticcio in occasione del gol quando liscia il pallone a porta vuota. Per il resto fa una partita solida, regge bene la botta con l’attacco del Cagliari. Olivera 5,5 : Quando ha il pallone è troppo impreciso, a volte sembra spaesato. Probabile sia un problema di lucidità dato che è quello che ha corso più di tutti. Meglio in interdizione (dal 39′ st Juan Jesus s.v. ).

: Quando ha il pallone è troppo impreciso, a volte sembra spaesato. Probabile sia un problema di lucidità dato che è quello che ha corso più di tutti. Meglio in interdizione (dal 39′ st ). Politano 6,5 : Prezioso in ripiegamento, ci mette qualità in avanti. Riesce a isolarsi come gli chiede Conte e combina bene con De Bruyne. Però è poco preciso al momento del tiro (dal 31′ st Spinazzola 6,5: Salvataggio miracoloso nel finale nell’area piccola).

: Prezioso in ripiegamento, ci mette qualità in avanti. Riesce a isolarsi come gli chiede Conte e combina bene con De Bruyne. Però è poco preciso al momento del tiro (dal 31′ st Salvataggio miracoloso nel finale nell’area piccola). Gilmour 5 : Dovrebbe dare sicurezza da quel punto di vista, ma invece sbaglia una marea di passaggi, Conte se ne lamenta spesso (dal 31′ st Anguissa s.v. ).

: Dovrebbe dare sicurezza da quel punto di vista, ma invece sbaglia una marea di passaggi, Conte se ne lamenta spesso (dal 31′ st ). Lobotka 6,5 : Sempre molto coinvolto nel gioco, detta i tempi e sistema i suoi giocatori. Pulisce tanti palloni e mantiene solidità nel mezzo (dal 10′ st Alisson Santos 6,5 : Entra bene in partita, con la solita fantasia. Porta qualità e spunti freschi).

: Sempre molto coinvolto nel gioco, detta i tempi e sistema i suoi giocatori. Pulisce tanti palloni e mantiene solidità nel mezzo (dal 10′ st : Entra bene in partita, con la solita fantasia. Porta qualità e spunti freschi). Gutierrez 6,5 : Bella partita dello spagnolo. Solido e roccioso in fase difensiva, fondamentale nelle transizioni del Napoli con velocità e precisione.

: Bella partita dello spagnolo. Solido e roccioso in fase difensiva, fondamentale nelle transizioni del Napoli con velocità e precisione. McTominay 7 : Al posto giusto nel momento giusto. Ci ha fatto vedere gol molto più belli, ma l’importanza di questo è cruciale. Secondo gol nelle ultime tre partite. Nella manovra offensiva è sempre coinvolto e ha un ruolo fondamentale, manca un po’ di precisione al tiro.

: Al posto giusto nel momento giusto. Ci ha fatto vedere gol molto più belli, ma l’importanza di questo è cruciale. Secondo gol nelle ultime tre partite. Nella manovra offensiva è sempre coinvolto e ha un ruolo fondamentale, manca un po’ di precisione al tiro. De Bruyne 7,5 : Il Napoli passa sempre da lui e lui fa sempre la scelta giusta. Le sue imbucate per i compagni sono precise e fa girare la squadra perfettamente.

: Il Napoli passa sempre da lui e lui fa sempre la scelta giusta. Le sue imbucate per i compagni sono precise e fa girare la squadra perfettamente. Hojlund 7,5: Prestazione incredibile per il lavoro sporco che fa, lotta e si sacrifica. Si muove sempre bene in profondità, crea spazio tra le linee e allunga la difesa del Cagliari. Riceve però pochi palloni effettivamente giocabili.

Top e Flop del Cagliari