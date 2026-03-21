Cagliari-Napoli, moviola: dubbi sul gol e il rosso negato, cosa ha combinato Conte in panchina

La prova dell’arbitro Mariani all’Unipol Domus nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Aprilia ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pomeriggio tranquillo per Mariani, la scelta blindata fatta da Rocchi per un delicato testacoda. All’Unipol Domus il fischietto di Aprilia tiene saldamente la gara in pugno. Vediamo cosa è successo.

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Cagliari-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Qualche dubbio al 2′ sul gol di McTominay: Buongiorno svirgola e colpisce il palo dopo la deviazione di Caprile ma McTominay è ben appostato sulla respinta e mette in rete da due passi. Controllo del Var, posizione regolare dello scozzese, gol, valido. Conte freme in panchina e dopo uno svarione di Buongiorno che spedisce la palla direttamente in panchina, il tecnico la la scalcia nervosamente.

Primo giallo al 17′, è per Lobotka per un fallo su Folorunsho. Il Genoa protesta e chiede il rosso. Al 35′ ammonito Ze Pedro per un fallo su McTominay. Al 70′ ammonito anche Olivera per un fallo su Palestra. Ultimo giallo al 94’ per Dossena. Dopo 6’ di recupero la gara finisce 0-1.

La moviola di Calvarese

Sul mancato rosso a Lobotka ha detto la sua Gianpaolo Calvarese. Sui social l’ex arbitro spiega: “C’è un piede a martello sul costato la sensazione iniziale è di un intervento molto pericoloso ma si vede che non affonda il colpo, non pianta il piede e quasi lo piega subito dopo quasi ad ammorbidire il contatto. Corretto il giallo, il rosso sarebbe stato eccessivo”

Chi è l’arbitro Mariani

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Cagliari-Napoli, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi.

È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano.

I precedenti con le due squadre

Mariani aveva già arbitrato 16 volte i rossoblù e lo score era di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte per il club sardo: l’ultima risale alla stagione scorsa con il successo interno sul Verona del 29 novembre 2024, gara terminata 1-0- Ventisette i precedenti con il Napoli (17 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Perri IV uomo, Marini al Var e Serra all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lobotka, Ze Pedro, Olivera e Dossena.