Cagliari-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Napoli di Serie A 2025-26, 30a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto.

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Cagliari–Napoli apre il venerdì della 30a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Unipol Domus di Cagliari venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18.30. Testa-coda dal sapore insidioso: i rossoblù sono al 15° posto con 30 punti in 29 gare (7 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 31 gol fatti, 41 subiti), i partenopei veleggiano al 3° posto con 59 punti (18 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 45 gol segnati, 30 incassati). Per i sardi è scontro in chiave salvezza, per gli azzurri occasione per blindare la zona Champions.

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Probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Il Cagliari dovrebbe confermare il 3-5-2: tra i pali Caprile, dietro possibile terzetto con Zé Pedro, Mina e Dossena. Sulle corsie si va verso Palestra e Zappa, in mezzo opzione fisicità con Adopo accanto a Gaetano e Folorunsho. Davanti, coppia mobile Esposito–Kiliçsoy. Pesa la squalifica di Obert e il lungo stop di Belotti; out anche Felici, con Borrelli non al meglio. Il Napoli in 3-4-2-1: Meret favorito, linea con Beukema, Buongiorno, Olivera. A destra Politano, in mezzo Anguissa–Gilmour, a sinistra Spinazzola. Sulla trequarti McTominay e de Almeida Santos a supporto di Højlund. Restano ai box Di Lorenzo e Rrahmani, Lobotka verso il forfait; Juan Jesus in dubbio, De Bruyne carta dalla panchina.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Zappa; Esposito, Kiliçsoy.

(3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Zappa; Esposito, Kiliçsoy. Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; McTominay, de Almeida Santos; Højlund.

Gli indisponibili di Cagliari-Napoli

Capitolo assenti pesante per entrambe. Nel Cagliari gli infortuni di lungo corso tolgono alternative in attacco e in fascia, mentre la squalifica di Obert obbliga a continuità nel terzetto arretrato. Il Napoli arriva con defezioni in difesa e in regia: out Rrahmani, stop per Di Lorenzo e Lobotka, con Juan Jesus non al 100%. In avanti manca la qualità di David Neres; soluzioni dalla panchina ma rotazioni ridotte.

Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato), Felici (rottura del legamento crociato), Borrelli (infortunio alla coscia), Idrissi (rottura del legamento crociato). Squalificati: Obert (squalifica per cartellino rosso).

– Infortunati: (rottura del legamento crociato), (rottura del legamento crociato), (infortunio alla coscia), (rottura del legamento crociato). Squalificati: (squalifica per cartellino rosso). Napoli – Infortunati: Juan Jesus (infortunio muscolare, in dubbio), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Lobotka (infortunio alla coscia), Rrahmani (infortunio alla coscia), David Neres (infortunio alla caviglia), Vergara (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Cagliari, che fatica a invertire la rotta e a trovare continuità in zona gol. Il Napoli arriva invece in spinta, reduce da tre successi di fila e con un attacco capace di colpire con più interpreti.

Cagliari ko x x ko ko Napoli x ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Cagliari ha raccolto 2 punti, il Napoli ne ha messi insieme 10. Dettaglio risultati:

Cagliari

Cagliari-Lecce 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Parma-Cagliari 1-1; Cagliari-Como 1-2; Pisa-Cagliari 3-1.

Napoli

Napoli-Roma 2-2; Atalanta-Napoli 2-1; Verona-Napoli 1-2; Napoli-Torino 2-1; Napoli-Lecce 2-1.

L’arbitro di Cagliari-Napoli

Direzione affidata a Maurizio Mariani di Aprilia. In questa Serie A 2025-26 ha diretto 12 gare: 49 ammonizioni, 1 espulsione e 5 rigori assegnati (media 4,1 cartellini a partita). A supporto: assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Perri, al VAR Marini con Serra all’AVAR.

Informazioni interessanti

Storicamente il Napoli ha il pallino contro il Cagliari: la serie positiva è lunga, soprattutto in Sardegna, dove gli azzurri non perdono dal 2009. I partenopei arrivano in forma, con tre vittorie di fila per 2-1 e un attacco corale: nessuno in Europa ha mandato in rete più giocatori diversi. Dall’altra parte i rossoblù cercano il colpo che potrebbe pesare nella corsa salvezza, ma la tradizione recente e l’inerzia del momento raccontano una sfida in salita. Occhio ai dettagli: la percentuale di trasformazione delle grandi occasioni vede entrambe in vetta al campionato, segno che la sfida potrebbe decidersi su pochi episodi. Focus uomini chiave: Højlund è caldo e ha toccato la doppia cifra, Politano è tornato a incidere, mentre per i sardi l’esperienza di Pavoletti e le fiammate di Esposito possono cambiare l’inerzia nei 16 metri.

Il Cagliari ha perso le ultime tre contro il Napoli senza segnare: all’orizzonte c’è il rischio di un quarto ko di fila a secco.

ha perso le ultime tre contro il senza segnare: all’orizzonte c’è il rischio di un quarto ko di fila a secco. Una sola sconfitta del Napoli nelle ultime 29 sfide con i sardi in A: dominio azzurro lungo oltre un decennio.

nelle ultime 29 sfide con i sardi in A: dominio azzurro lungo oltre un decennio. In casa Cagliari , il Napoli è imbattuto da 14 gare di Serie A: l’ultimo ko esterno è del 2009.

, il è imbattuto da 14 gare di Serie A: l’ultimo ko esterno è del 2009. I rossoblù vengono da due sconfitte di fila e faticano con le squadre da podio: non vincono contro una top-3 da luglio 2020.

Tre successi consecutivi per 2-1 del Napoli : gli azzurri cercano il poker nel girone di ritorno.

: gli azzurri cercano il poker nel girone di ritorno. Record europeo: il Napoli ha mandato in gol 19 giocatori diversi in questa stagione.

ha mandato in gol 19 giocatori diversi in questa stagione. Letali nelle grandi occasioni: conversione top in A per Napoli (47%) e Cagliari (46%).

(47%) e (46%). Pavoletti , due gol al Napoli ma mai una vittoria: può entrare nel club dei rossoblù oltre 50 partecipazioni-gol dal 2006/07.

, due gol al ma mai una vittoria: può entrare nel club dei rossoblù oltre 50 partecipazioni-gol dal 2006/07. Højlund ha segnato 2 reti nelle ultime 3: mira a superare per la prima volta la doppia cifra nei top campionati.

ha segnato 2 reti nelle ultime 3: mira a superare per la prima volta la doppia cifra nei top campionati. Politano è tornato protagonista: 1 gol e 2 assist nelle ultime due, serie che non gli riusciva dal 2022.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Napoli

Il confronto racconta l’inerzia azzurra: possesso medio Napoli 57,9% contro 46,5% del Cagliari, più precisione al tiro (50,2% vs 45,0%) e 45 gol a 31. I sardi però capitalizzano bene le occasioni e restano pericolosi sulle palle inattive. Difensivamente meglio i partenopei (30 gol subiti contro 41), con 9 clean sheet di squadra contro i 6 rossoblù.

Focus giocatori: marcatori principali Højlund (10) per il Napoli, Esposito (4) e Kiliçsoy (4) per il Cagliari. Assist-man: Politano (5) tra gli azzurri e Esposito (5) tra i sardi. Più ammoniti: Juan Jesus (8) e, tra i rossoblù, Luperto (8). Espulsioni: Juan Jesus e Mazzocchi a quota 1 nel Napoli, Mina e Obert (per somma) nel Cagliari. Clean sheet: Milinković-Savić 7 e Meret 2 per gli azzurri; Caprile 6 per i sardi.

Cagliari Napoli Partite giocate 29 29 Vittorie 7 18 Pareggi 9 5 Sconfitte 13 6 Gol segnati 31 45 Gol subiti 41 30 Possesso palla (%) 46,5 57,9 Tiri nello specchio 98 139 Precisione al tiro (%) 45,0 50,2 Cartellini gialli 67 38 Cartellini rossi 2 2 Clean sheet 6 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Cagliari-Napoli e a che ora è il calcio d’inizio? Cagliari-Napoli si gioca venerdì 20 marzo 2026 con calcio d’inizio alle ore 18:30. Dove si gioca Cagliari-Napoli? La partita si disputa all’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Napoli? L’arbitro designato è Maurizio Mariani, con assistenti Bindoni e Tegoni; IV Perri, VAR Marini, AVAR Serra.