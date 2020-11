Cagliari nei guai: Godin e Nandez saltano la Juventus

Doveva essere un nuovo incontro a suon di attacco e difesa, come nell’ultimo decennio.

Invece Cristiano Ronaldo e Diego Godin non saranno di fronte uno all’altro come ai vecchi tempi. Il difensore del Cagliari è infatti risultato positivo al covid-19.

Il Cagliari ha annunciato come il tampone cui è stato sottoposto l’ex interista al ritorno dalle gare con l’Uruguay sia risultato positivo e per questo non potrà prendere parte alla trasferta di Torino, valida per l’ottavo turno di campionato: “Il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali”.

Non solo Godin. Anche Nahitan Nandez, altro perno della squadra di Di Francesco, non sarà a disposizione dell’allenatore. In questo caso il tampone è risultato negativo, ma la società sarda ha deciso di non lasciarlo partire per Torino: “Per quanto non si tratti di un atto dovuto – si legge – Il Club, d’accordo con lo staff medico, ha deciso in via precauzionale di escluderlo dai convocati per la gara di Torino così da tutelare tutte le persone che sarebbero venute a contatto con lui durante la trasferta”.

Il Cagliari deve già rinunciare a Ceppitelli, Faragò, Luvumbo, Lykogiannis e Pinna. Di Francesco punterà dunque su Ounas come esterno destro d’attacco, mentre al centro dovrebbe toccare a Klavan.



OMNISPORT | 20-11-2020 14:20