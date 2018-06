Cagliari, nel mirino due del Napoli

Chiarito il discorso allenatore, il Cagliari ha iniziato a sondare il terreno per i rinforzi destinati a far parte della rosa della prossima stagione, individuando in Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli i primi profili.

Il centrocampista difficilmente verrà ceduto a titolo definitivo ma la formula del prestito potrebbe sbloccare la trattativa mentre per Tonelli la via sembra essere più percorribile dato che Carlo Ancelotti non sembra puntare sull'ex Empoli.

Il centrale classe 1990 ha una valutazione che si aggira intorno ai cinque milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2020.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 12:55