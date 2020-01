Cagliari: nuovo nome per la difesa

L'infortunio di Ceppitelli preoccupa il Cagliari che ha individuato il prossimo rinforzo per la difesa.

Si tratta di Panagiotis Retsos, di proprietà del Bayer Leverkusen. Il classe 1998 ha collezionato appena tre presenze in Bundesliga in questa stagione ma la sua capacità di giocare anche come terzino è particolarmente apprezzata dal ds Carli.

Stando a quanto riferiscono voci provenienti dalla Grecia, i rossoblù avrebbero proposto al club tedesco un prestito oneroso semestrale con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro bonus compresi.



SPORTAL.IT | 22-01-2020 19:44