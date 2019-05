Come d'abitudine, anche quest'anno Cagliari e Olbia si sfideranno in una gara amichevole.

La partita è fissata per martedì 21 maggio allo stadio comunale Scalarba di Macomer, anche per riuscire ad agevolare quanto più possibile i tifosi rossoblù dei paesi più lontani dal capoluogo. Il fischio di inizio avverrà alle ore 17 e il prezzo dei biglietti sarà di 10 euro per quelli interi, 5 per i ridotti.



SPORTAL.IT | 15-05-2019 15:31