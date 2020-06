Cagliari, Oliva va ko

Allenamento pomeridiano per il Cagliari in vista della ripresa del campionato, in programma per i sardi sabato 20, in casa del Verona, per il recupero della sesta giornata di ritorno. Sessione iniziata con degli esercizi coordinativi di riscaldamento, a seguire i rossoblu sono stati impegnati in una serie di esercitazioni sul possesso palla, eseguite in varie zone del campo.

Ultima parte interamente dedicata alle prove di palle inattive. Non si è allenato il centrocampista Christian Oliva, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra riportato in allenamento. Ha proseguito le terapie Radja Nainggolan.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 21:37