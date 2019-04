Cagliari, ottime notizie per Lucas Castro

Lucas Castro è tornato ad allenarsi in gruppo a cinque mesi dall'infortunio al ginocchio che aveva comportato la rottura del legamento crociato. Il gruppo di Rolando Maran, reduce dal pareggio sul campo del Torino, si è radunato lunedì mattina presso il centro sportivo di Asseminello. Prima seduta della settimana che porterà i rossoblù al match contro il Frosinone alla vigilia di Pasqua. Allenamento personalizzato in base al minutaggio in campo nella partita di domenica contro i granata

La squadra ha svolto prove di agilità e di abilità tecniche con il pallone, esercizi a cui ha preso parte anche Castro: l’argentino prosegue il percorso verso il completo recupero dal grave infortunio. L’allenamento si è chiuso con partitelle su campo ridotto.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 14:46