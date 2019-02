Cagliari-Parma, le probabili formazioni

Sarà un anticipo molto delicato quello in programma sabato pomeriggio alle 18 alla 'Sardegna Arena' tra Cagliari e Parma, in campo per la quinta di ritorno. Le due squadre sono divise da otto punti, quelli che intercorrono tra la tranquillità degli emiliani a quota 29 e la preoccupazione dei sardi, fermi a 21 e solo a +3 sulla zona salvezza.

Per Maran e D’Aversa il momento non è esaltante a livello di risultati: i rossoblù hanno perso quattro delle ultime cinque partite, in cui hanno raccolto un solo punto, lo stesso bottino racimolato dai crociati nelle ultime tre gare.

Tanti assenti nel Cagliari, tra i quali i nuovi Birsa, Cacciatore e Thereau oltre a Castro. Difesa da inventare per D’Aversa senza lo squalificato Gagliolo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Bradaric, Padoin; Barella; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Maran

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

SPORTAL.IT | 14-02-2019 16:15