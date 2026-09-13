Cagliari, paura per Daniel Maldini, incidente d'auto all'alba: gli alti e bassi di un talento discontinuo

Dopo il rigore decisivo contro l'Atalanta il figlio dell'ex bandiera del Milan rimane ferito in uno scontro nella periferia nord di Milano, le sue condizioni non sono gravi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Notte di paura per Daniel Maldini. Il figlio dell’ex bandiera del Milan, decisivo ieri in Atalanta-Cagliari dove ha realizzato il rigore che ha regalato il successo ai sardi, è rimasto ferito in modo nn grave in un incidente tra due auto all’alba a Milano, dove si era recato per festeggiare assieme ad amici.

L’incidente è avvenuto all’alba

L’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica – come si legge sull’Ansa – uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque – tra cui Maldini jr – sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Eterna promessa del calcio italiano, Maldini – che ha anche già vestito la maglia della Nazionale – è tra gli azzurrabili di Mancini in vista dei prossimi impegni dell’Italia.

La carriera d Daniel Maldini

Cresciuto nelle giovanili del Milan esordisce in prima squadra il 2 febbraio 2020, a 18 anni, contro il Verona (1-1). La stagione successiva viene inserito in prima squadra, e il 24 settembre debutta nelle coppe europee, poi gioca per la prima volta da titolare tra i professionisti, in occasione del match di Europa League vinto ai tiri di rigore contro il Rio Ave. Nel 2021 gioca per la prima volta da titolare una partita di campionato e va in gol allo Stadio Alberto Picco contro lo Spezia (partita vinta 2-1 dal Milan), realizzando di testa la sua prima rete da professionista in maglia rossonera.

Nel 2022 si trasferisce in prestito allo Spezia, in Serie A. Il 5 novembre segna il suo primo gol in campionato proprio contro la sua ex squadra, il Milan. Tornato al Milan dopo il prestito allo Spezia, il 10 luglio 2023 viene ufficializzato il suo passaggio all’Empoli in prestito, a gennaio 2024 passa in prestito al Monza. Una volta rientrato al Milan, il 31 luglio seguente viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra brianzola. A febbraio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta per 14 milioni di euro. Nel gennaio 2026 si trasferisce alla Lazio a titolo temporaneo e nell’agosto 2026 si trasferisce sempre in prestito oneroso al Cagliari.

La scelta di andare a Cagliari

Il giocatore spiegò così la scelta di trasferirsi in Sardegna: “Il Cagliari mi ha voluto fortemente, ho avuto contatti con i dirigenti e con l’allenatore e mi hanno dimostrato da subito stima. Penso che sia stata la decisione migliore venire qui. Ho parlato con mio padre della decisione di venire a Cagliari e mi ha dato tanti consigli, come sempre. Perché sembro alterno? Può essere un mix di cose, magari non sempre sono stato continuo. L’importante è far arrivare il momento giusto e dare continuità durante la gara e la stagione”.

“Ho parlato molto con il Mister, è una persona genuina con cui è piacevole e possibile confrontarsi. Mi lascia tanta libertà e mi dà compiti precisi soprattutto nella fase di non possesso. Sono a disposizione sua e della squadra, vuole che abbiamo sempre il pallone e che comandiamo il gioco. Il gruppo è fantastico, è super unito e stiamo bene insieme. Sin dal primo allenamento ho capito che è il posto giusto. C’è molta sintonia. Personalmente devo cercare di non perdermi durante la partita, essere costante e nel vivo del gioco della squadra”.